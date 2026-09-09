Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πώς θα ήταν ένα σχολείο σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδέες των ίδιων των μαθητών;

Στα Σφακιά, τα παιδιά έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις και ο Δήμος Σφακίων φρόντισε να τις κάνει πράξη, προχωρώντας σε παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους των Δημοτικών Σχολείων Ασκύφου και Ανώπολης.

Advertisement

Advertisement

Στο Δημοτικό Σχολείο Ασκύφου, οι μαθητές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, κατέθεσαν τις προτάσεις και τις ιδέες τους για τον χώρο όπου καθημερινά μαθαίνουν, παίζουν και αθλούνται. Οι προτάσεις τους αποτέλεσαν βασικό οδηγό για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή-Επέκταση και Συντήρηση Κτιρίων Σχολείων», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ από πόρους του Δήμου Σφακίων, δημιουργήθηκε ένας νέος χώρος άθλησης και δραστηριοτήτων στην αναξιοποίητη μέχρι σήμερα αλάνα μπροστά από το σχολείο.

Ο χώρος διαμορφώθηκε και στρώθηκε κατάλληλα, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής και επιχρισμάτων, χρωματισμοί και διαγραμμίσεις. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν τραπεζόπαγκοι, παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων, ενώ προβλέφθηκε και χώρος για τη δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου.

Στο Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης, ο αύλειος χώρος απέκτησε ένα ξύλινο, πολυγωνικό κιόσκι, δημιουργώντας έναν επιπλέον χώρο για μαθητές και εκπαιδευτικούς και βελτιώνοντας τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την εικόνα του σχολείου.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στη συνεχή προσπάθεια του Δήμου Σφακίων για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και τη δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και ευχάριστων χώρων για τη σχολική κοινότητα.

Ο δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, ανέφερε ότι η συμμετοχή των μαθητών στον σχεδιασμό έδωσε «ιδιαίτερη χαρά» και προσέδωσε ουσιαστική αξία στην προσπάθεια, σημειώνοντας πως στόχος είναι τα παιδιά να φοιτούν σε σχολεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινότητάς τους.