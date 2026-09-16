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Η μονάδα αποτελείται από περισσότερους από 2.000 στρατιώτες και απέκτησε νέο διοικητή, τον Ταξίαρχο Γιασάρ Καραόγλου, κατά τον μήνα Αύγουστο.

Τούρκοι αναλυτές χαρακτηρίζουν τη μετακίνηση αυτή ως μια κίνηση που μεταβάλλει τις στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή του Αιγαίου υπέρ της Τουρκίας.

Η αναδιάταξη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διαφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα και το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

Εκπρόσωποι των τουρκικών μέσων ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η κίνηση εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων για την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας.

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Η Τουρκία προχωρά στη μετακίνηση της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών από το Τούντζελι στην περιοχή Σόκε -κοντά στη Σάμο-, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Μάλιστα, Τούρκοι αναλυτές, κάνουν λόγο για «αλλαγή στρατιωτικών ισορροπιών» στο Αιγαίο υπέρ της Τουρκίας.

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«Η ταξιαρχία, που αποτελείται από περισσότερους από 2.000 στρατιώτες, μετακινήθηκε στο Σόκε της επαρχίας Αϊδίν (Αϊδίνιο) και απέκτησε νέο διοικητή τον Αύγουστο, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ανακατανομής των διοικητών των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η αναδιάταξη αυτή λαμβάνει χώρα εν μέσω διαμάχης μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου και διαφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα». Πιο πρόσφατα, η Άγκυρα επέκρινε μια αμυντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, αναφέρει η Sabah.

Στις ακτές του Αιγαίου της Τουρκίας βρίσκονται ήδη αρκετές ελίτ μονάδες, μεταξύ των οποίων η Πρώτη Ταξιαρχία Αμφίβιου Ναυτικού Πεζικού στη Φώκαια της Σμύρνης και μονάδες ειδικών δυνάμεων στο κέντρο της Σμύρνης.

Αξιολογώντας τις εξελίξεις σε ζωντανή μετάδοση του A Haber, ο δημοσιογράφος Γκιουνγκόρ Γιαβουζασλάν δήλωσε ότι η ανάπτυξη της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών από το Χοζάτ στο Σόκε αποτελεί μία από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Η ανάπτυξη της Ταξιαρχίας Καταδρομών από το Χοζάτ στο Σόκε αποτελεί μία από τις συνήθεις δραστηριότητες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Λαμβάνονται αποφάσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και του σχεδιασμού. Ωστόσο, μετά την πρόσφατη κακομαθημένη συμπεριφορά της Ελλάδας και την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, αυτή η μετακίνηση αποτελεί ένα αξιοσημείωτο γεγονός».

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τόσο μεγάλη επιχειρησιακή ικανότητα, ώστε μπορούν να μετακινούν και να αναπτύσσουν πολύ εύκολα μια μεγάλη ταξιαρχία τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Ακόμη και αν ένας δικός μας ήρωας αλλάξει απλώς θέση υπηρεσίας, αυτό γίνεται θέμα στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ταξιαρχία διοικείται από τον Ταξίαρχο Γιασάρ Καραόγλου, ο οποίος έγινε γνωστός ως διοικητής μιας στρατιωτικής μονάδας που προστατεύει το Ανίτκαμπιρ, το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.