Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έντονη αναστάτωση και ανησυχία προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε δημοτικό σχολείο του δήμου Χανίων, ενώ δεκάδες μαθητές βρίσκονταν εντός του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, την ώρα του μαθήματος και ενώ οι μαθητές της Β’ Δημοτικού βρίσκονταν στην αίθουσά τους, άγνωστο άτομο φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς την κατεύθυνση του σχολείου. Η βολίδα χτύπησε το τζάμι της αίθουσας, προκαλώντας τη θραύση του.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς συνέβη την ώρα που το μάθημα βρισκόταν σε εξέλιξη και τα παιδιά βρίσκονταν μέσα στην τάξη.

Αστυνομικοί μετέβησαν το πρωί της Τετάρτης στο σχολείο, προκειμένου να διερευνήσουν το περιστατικό, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του ατόμου που φέρεται να πυροβόλησε βρίσκονται σε εξέλιξη.