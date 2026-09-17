Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο παιδιά ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών παρέμειναν εγκλωβισμένα για περίπου πέντε ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο στα Χανιά.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν μητέρα αναζήτησε το παιδί της στο σχολείο και ο οδηγός εντόπισε τους μαθητές στο σταθμευμένο όχημα.

Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου προχώρησε στην άμεση απόλυση της σχολικής συνοδού, κρίνοντας ότι οι ενέργειές της έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος και αναζητά τον οδηγό και τη συνοδό για να καταθέσουν σχετικά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για περίπου πέντε ώρες παρέμειναν μέσα σε σχολικό λεωφορείο δύο παιδιά 4 και 5 ετών σε χωριό των Χανίων, με το περιστατικό να προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τους γονείς και την Αστυνομία να αναζητά τον οδηγό και τη συνοδό για καταθέσεις.

Η σχολική συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου απομακρύνθηκε από τη θέση της και απολύθηκε, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ίδια, τα δύο παιδιά είχαν αποκοιμηθεί και δεν αντιλήφθηκε ότι παρέμεναν στο λεωφορείο.

Advertisement

Advertisement

Πώς εντοπίστηκαν τα δύο παιδιά

Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων που δημοσίευσε το zarpanews.gr, το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε στο σχολείο για να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, το οποίο θα ξεκινούσε εκείνη την ημέρα το ολοήμερο πρόγραμμα.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι γονείς, από το σχολείο την ενημέρωσαν ότι το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα. Ακολούθησε αναζήτηση, με τον οδηγό να μεταβαίνει στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει το λεωφορείο λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι.

Εκεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εντόπισε δύο παιδιά στις πίσω θέσεις του λεωφορείου, τα οποία φέρονται να είχαν παραμείνει κλειδωμένα μέσα για ώρες.

«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση», ανέφερε γονέας μαθητή του σχολείου.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι το λεωφορείο αναχώρησε λίγο πριν από τις 8 το πρωί, με οδηγό και συνοδό, οι οποίοι φέρεται να εκτελούσαν για πρώτη φορά το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Τα υπόλοιπα παιδιά κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, ενώ τα δύο νήπια που βρίσκονταν στις πίσω θέσεις φέρεται να παρέμειναν στο λεωφορείο χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

Advertisement

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν τη συνοδό. Δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους γονείς.

«Δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο»

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στις οικογένειες των μαθητών.

«Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα», ανέφερε γονέας, ενώ άλλη μητέρα διερωτήθηκε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες.

Advertisement

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων έχει ενημερωθεί άτυπα για το περιστατικό και, σύμφωνα με το zarpanews.gr, αναμένεται να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου

Το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου ανακοίνωσε ότι η σχολική συνοδός απολύθηκε, καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε για το περιστατικό δεν κρίθηκαν επαρκείς από τη Διοίκηση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, από τη στιγμή που ενημερώθηκε για το συμβάν, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, Γιάννης Καψανάκης, έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της συνοδού από την εταιρεία.

Advertisement

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι ενέργειές της, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Διοίκησης, «έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», ενώ παράλληλα παραβίασαν τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.

Το ΚΤΕΛ εκφράζει τη λύπη του για το περιστατικό και ζητά «ειλικρινή συγγνώμη» από τις οικογένειες των δύο παιδιών.

Παράλληλα, η Αστυνομία Χανίων διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον οδηγό και τη σχολική συνοδό προκειμένου να καταθέσουν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά παρέμειναν στο λεωφορείο.

Advertisement

Advertisement