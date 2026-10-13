Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νεκρός στη θάλασσα εντοπίστηκε 22χρονος αγνοούμενος στα Χανιά. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το απόγευμα της Δευτέρας (12/10).

Ο νεαρός είχε μεταβεί στην παραλία του Τερσανά για να κολυμπήσει, ωστόσο δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Advertisement

Advertisement

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που πραγματοποιούσαν έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Παράλληλα, όχημα του Λιμενικού διενεργούσε έρευνες από ξηράς, ενώ σήμερα στις προσπάθειες εντοπισμού του 22χρονου συμμετείχαν και δύτες. Οι έρευνες διεξάγονταν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Τελικά, ιδιώτης δύτης εντόπισε το άψυχο σώμα του 22χρονου στη θαλάσσια περιοχή όπου είχε εξαφανιστεί.

Η σορός του περισυνελέγη από αλιευτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στην ξηρά.

«Του λέγαμε να μην μπει»

Μόλις τις τελευταίες ημέρες είχε μάθει να κολυμπά ο 22χρονος.

Ο νεαρός από την Ινδία, εργαζόταν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε ξενοδοχείο της περιοχής και, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος το τελευταίο διάστημα, καθώς είχε καταφέρει να μάθει κολύμπι.

Το απόγευμα της Δευτέρας αποφάσισε να μπει στη θάλασσα, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνάδελφοί του προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, ωστόσο εκείνος βούτηξε και όταν δεν επέστρεψε, σήμανε συναγερμός στις Αρχές με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: flashnews.gr, neakriti.gr