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Οι έρευνες εστιάζουν στις ευθύνες των γονέων και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε χρέη ναυαγοσώστη.

Η άδεια λειτουργίας της πισίνας είχε λήξει το 2023 και δεν είχε ανανεωθεί, ενώ οι αρμόδιοι εξετάζουν αν η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη ήταν σε ισχύ.

Έχουν ήδη ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους γονείς του παιδιού και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ο πατέρας υποστηρίζει πως δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα ασφαλείας, ενώ ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται πως οι γονείς δεν επέβλεπαν επαρκώς το παιδί τους.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Πάρο, καθώς οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας που φέρεται να έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές του παιδιού πριν από την τραγωδία.

Το υλικό βρίσκεται πλέον στη διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών και θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση των γεγονότων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο βίντεο φέρεται να καταγράφεται η στιγμή που το παιδί πέφτει στην πισίνα, οι κινήσεις του μέσα στο νερό, αλλά και όσα συνέβησαν αμέσως μετά.

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Στο επίκεντρο της έρευνας τίθεται το πού βρίσκονταν οι γονείς του 4χρονου τη στιγμή του περιστατικού, καθώς και ο ρόλος του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε καθήκοντα ναυαγοσώστη. Παράλληλα, εξετάζεται εάν η πιστοποίηση ναυαγοσώστη που διέθετε είχε ήδη λήξει.

Οι αρχές ερευνούν επίσης το καθεστώς λειτουργίας της πισίνας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η άδεια είχε εκδοθεί το 2018 και είχε πενταετή ισχύ. Η άδεια έληξε το 2023 και έκτοτε δεν είχε ανανεωθεί. Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του παιδιού, αλλά και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Τι υποστηρίζει ο πατέρας

Ο πατέρας του 4χρονου υποστηρίζει ότι στον χώρο δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα προστασίας και δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά. Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι η συνεχής παρουσία ενός ανθρώπου που θα επέβλεπε την πισίνα θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον θάνατο του παιδιού.

Μιλώντας για τον 68χρονο ιδιοκτήτη, ο πατέρας ανέφερε ότι παρουσιαζόταν ως ναυαγοσώστης, φορούσε καπέλο και μπλουζάκι, ενώ είχε και ενδοεπικοινωνία στο αυτί, μέσω της οποίας έδινε οδηγίες στο προσωπικό.

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές στο beach bar, είπε ότι η κόρη του τον ενημέρωσε πως ο μικρός βρισκόταν στην πισίνα. Ο μπάρμαν ήταν εκείνος που βούτηξε πρώτος και ανέσυρε το παιδί. Ο πατέρας έτρεξε στο σημείο και του έκανε ΚΑΡΠΑ και τεχνητή αναπνοή, ενώ όλοι φώναζαν και έκλαιγαν. Όπως υποστήριξε, ο μπάρμαν του είπε ότι είχε δει το παιδί μόλις την τελευταία στιγμή και δεν πρόλαβε να κάνει κάτι νωρίτερα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το παιδί βρέθηκε στην πισίνα επειδή εκείνη βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Όπως είπε, συζητούσε και το παιδί έφυγε για μόλις ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή του, με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να πέσει στο νερό. Τόνισε ακόμη ότι οι κάμερες δείχνουν πως η οικογένεια δεν βρισκόταν στη θάλασσα, αλλά σε χώρο φαγητού περίπου 10 μέτρα μακριά από την πισίνα.

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Ο πατέρας περιέγραψε επίσης τη μεταφορά του παιδιού με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας. Σύμφωνα με όσα είπε, μέσα σε περίπου 40 λεπτά από το περιστατικό έφτασαν εκεί, όπου μία γιατρός και ένας ακόμη άνδρας συνέχιζαν τις μαλάξεις και του παρείχαν οξυγόνο. Ο ίδιος υποστήριξε πως, εάν υπήρχε κάποιος πάνω από την πισίνα για να επιβλέπει, «δεν θα είχε θρηνήσει το παιδί του».

Τι απαντά ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δίνει διαφορετική εκδοχή για τις συνθήκες του περιστατικού. Υποστήριξε ότι ο πατέρας του παιδιού είχε επισκεφθεί ξανά το beach bar περίπου έναν μήνα πριν από την τραγωδία και τότε είχε αφήσει τα δύο παιδιά του χωρίς επίβλεψη για περίπου μισή έως τρία τέταρτα της ώρας, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στις τουαλέτες.

Όπως ανέφερε στον ΑΝΤ1, τότε είχε αναλάβει ο ίδιος να του κάνει παρατήρηση, λέγοντάς του ότι είχε δύο παιδιά κάτω και τα είχε αφήσει μόνα. Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, εκείνη την ημέρα υπήρχε και άνθρωπος που επιτηρούσε τα παιδιά.

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Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει ακόμη ότι την ημέρα της τραγωδίας ο πατέρας δεν βρισκόταν κοντά στο παιδί. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι η οικογένεια καθόταν σε διαφορετικό τραπέζι, σε άλλο σνακ, και ότι ο ίδιος δεν τους είχε δει κοντά στην πισίνα.

Τέλος, υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρχαν συχνά εντάσεις με γονείς που άφηναν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη. Όπως είπε, ο ίδιος τους έκανε παρατηρήσεις και τους έβγαζε από τον χώρο, με αποτέλεσμα να θεωρείται «ο κακός» και να δέχεται αρνητικά σχόλια στις σελίδες του διαδικτύου.

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