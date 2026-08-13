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Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου πνίγηκε ένα 4χρονο αγόρι. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προέκυψαν, η απόφαση για τη σφράγιση της κολυμβητικής δεξαμενής ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή γιατί η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.

Κατόπιν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την Πάρο, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του.

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Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) στην πισίνα παραθαλάσσιας επιχείρησης στην περιοχή της Πούντας. Δύο γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο φέρεται να αντιλήφθηκαν πρώτες το παιδί μέσα στο νερό. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση και ο μπάρμαν του beach bar, βούτηξε στην πισίνα και ανέσυρε τον τετράχρονο.

Στο σημείο ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στον χώρο βρισκόταν και γιατρός, ο οποίος συνέδραμε μέχρι την άφιξη των διασωστών. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας, με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται τόσο κατά τη διακομιδή όσο και μετά την άφιξή του. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.