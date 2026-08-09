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Ο πατέρας του παιδιού καταγγέλλει την απουσία ναυαγοσώστη, φαρμακείου και απινιδωτή στον χώρο του συμβάντος κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο 69χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης εμφανιζόταν ως ναυαγοσώστης, αν και το όριο ηλικίας για την άσκηση του επαγγέλματος είναι το 60ό έτος.

Αρμόδια κλιμάκια διενεργούν ελέγχους για τη νομιμότητα της άδειας λειτουργίας της πισίνας, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν προσκόμισε τα απαραίτητα έγγραφα.

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Μία ημέρα μετά την τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar, οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Τόσο ο ιδιοκτήτης του beach bar της Πάρου, όσο και οι γονείς του μικρού αγοριού έχουν αφεθεί ελεύθεροι ωστόσο τα ερωτήματα είναι πολλά τόσο για την άδεια της επιχείρησης με την μοιραία πισίνα, όσο και για τον ναυαγοσώστη που έπρεπε να είναι παρών στο χώρο.

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Ο πατέρας του 4χρονου παιδιού μίλησε στο Star, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση δεν είχε ναυαγοσώστη, ούτε καν φαρμακείο για την περίπτωση ατυχήματος

«Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δε θα χα θρηνήσει το παιδί μου» τονίζει ο πατέρας που είχε πάει με την οικογένειά του για να περάσει κάποιες ώρες ξεγνοιασιάς στην πισίνα. Τονίζει, ότι δεν είχε απομακρυνθεί το παιδί του όταν έγινε το μοιραίο.

«Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα. Τρέχω γρήγορα, το έκανα ΚΑΡΠΑ και του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε».

«Ο μπάρμαν μου λέει φίλε δε μπόρεσα να κάνω κάτι. Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα και έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμπαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε. Υπάρχουν κάμερες στοπ σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα».

«Εκεί που ήμασταν στα 10 μέτρα ήταν και χώρος φαγητού. Τρέξαμε γρήγορα. Δεν ήταν στη δουλειά του μπάρμαν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε στο χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας. Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και με το που φτάσαμε στο κέντρο υγείας μέσα σε 40 λεπτά, ήταν μία γιατρός, ένας κύριος που του έκανε συνέχεια μαλάξεις, του έδινε και οξυγόνο» περιγράφει ο πατέρας του 4χρονου.

«Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 χρονών άνθρωπος. Είχε στο αυτί του μία ενδοεπικοινωνία για να λέει: Παιδιά αυτός που έρχεται, βάλτε τον στο τραπέζι εκεί. Θα κινηθώ νομικά, ήδη έχω ασκήσει την ποινική του δίωξη» τονίζει.

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O 69ρονος ιδιοκτήτης του beach bar δε θα μπορούσε να είναι και ναυαγοσώστης

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο 69χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης εμφανιζόταν και ως ναυαγοσώστης ωστόσο μέχρι στιγμής, δεν έχει προσκομίσει κάποιο επίσημο έγγραφο…

Και μπορεί να μην έχει γίνει ακόμα γνωστό αν όντως ο άνθρωπος αυτός είχε την εκπαίδευση που απαιτείται, ωστόσο από την ηλικία του και μόνο, είναι απαγορευτικό να είναι ναυαγοσώστης.

Σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του 2020, το επάγγελμα του ναυαγοσώστη μπορεί να ασκηθεί έως τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Μετά τα 55 και μέχρι τα 60 έτη, η άδεια ναυαγοσώστη παύει να είναι πολυετής και γίνεται αυστηρά ετήσια, απαιτώντας συνεχή επανέκδίδοση και ιατρικό έλεγχο κάθε χρόνο!

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Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι 69 ετών.

Ερωτήματα προκύπτουν επίσης και για την άδεια που πήρε ο ιδιοκτήτης, για να φτιαχτεί η συγκεκριμένη πισίνα. Σύμφωνα με το MEGA, το 2018 βγήκε άδεια για την κατασκευή της πισίνας. Ωστόσο όταν ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη η νέα άδεια του 2023, εκείνος είπε υποστήριξε ότι δεν την βρίσκει.

Τώρα αναμένεται να γίνει ένας διπλός έλεγχος, από κλιμάκια του ΕΟΤ και της πολεοδομίας για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συμβαίνει.

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Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (08.08.2026) με δύο νεαρές γυναίκες να βρίσκουν τον 4χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στην πισίνα. Ο μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε απευθείας για να τον ανασύρει από το νερό και μαζί με έναν γιατρό που βρίσκονταν στο σημείο, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν αλλά μάταια.