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Το προσωπικό της επιχείρησης ανέσυρε το παιδί από το νερό, ωστόσο οι προσπάθειες των γιατρών στο Κέντρο Υγείας δεν απέδωσαν καρπούς.

Η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή την Κυριακή ως ένδειξη πένθους και για την απόδοση φόρου τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού.

Οι αστυνομικές Αρχές σχημάτισαν δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του παιδιού και του ιδιοκτήτη του beach bar.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κρατείται από την αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

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Κλειστό θα παραμείνει σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, το beach bar στην Πάρο, όπου το απόγευμα του Σαββάτου σημειώθηκε η τραγωδία με τον θάνατο ενός 4χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα της επιχείρησης.

Με ανακοίνωσή του μετά το τραγικό περιστατικό, το beach bar εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του παιδιού και έκανε γνωστό πως αποφάσισε να μην λειτουργήσει σήμερα, ως ένδειξη πένθους.

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«Συνέβη ένα θλιβερό γεγονός που στάθηκε μοιραίο, γιατί στοίχισε τη ζωή ενός μικρού παιδιού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της επιχείρησης. Παράλληλα, η διοίκηση εξέφρασε «βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τους συγγενείς» του 4χρονου, σημειώνοντας πως το beach bar θα παραμείνει κλειστό στις 9 Αυγούστου «ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού».

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα από δύο νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο. Μόλις έγινε αντιληπτή η παρουσία του παιδιού μέσα στο νερό, ένας μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε στην πισίνα και το ανέσυρε. Οι γονείς του 4χρονου βρίσκονταν στο beach bar εκείνη την ώρα, ωστόσο δεν ήταν κοντά στο παιδί τη στιγμή που αυτό βρέθηκε στην πισίνα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή, ο 4χρονος κατέληξε.

Η έρευνα για τις ευθύνες

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό, αλλά και να διαπιστωθεί ποιος είχε την ευθύνη για την επίβλεψή του.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του 4χρονου, καθώς και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Οι γονείς του παιδιού αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο ιδιοκτήτης του beach bar κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας και τυχόν ευθύνες.