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Τραγωδία στην Πάρο με 4χρονο παιδί να αφήνει την τελευταία του πνοή σε πισίνα beach bar.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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Δύο νεαρές γυναίκες ήταν εκείνες που αντιλήφθηκαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του και σήμαναν συναγερμό. Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε αμέσως στην πισίνα και το ανέσυρε. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες να επανέλθει, το 4χρονο δεν τα κατάφερε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Oι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του beach bar καθώς και των γονέων του παιδιού, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι γονείς αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι από τις Αρχές ενώ ο ιδιοκτήτης κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο «μικροσκόπιο» ο ρόλος του ναυαγοσώστη



Ένα από τα κρίσιμα στοιχεία που εξετάζονται αφορά στη ναυαγοσωστική κάλυψη της πισίνας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ως ναυαγοσώστης στον χώρο εμφανίζεται δηλωμένος ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είναι μεταξύ των προσώπων που προσήχθησαν.

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Οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τον εντοπισμό του παιδιού στην πισίνα, ποιος είχε την επίβλεψή του εκείνη τη στιγμή και εάν προκύπτουν ευθύνες και άλλων προσώπων.

Τι συνέβη πριν εντοπιστεί το 4χρονο στην πισίνα



Πάντως, το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι πώς το παιδί απομακρύνθηκε από τους γονείς του και κατέληξε στην πισίνα χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό.

Μάλιστα, οι γονείς βρίσκονταν στον χώρο του beach bar αλλά όχι δίπλα στο παιδί, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονταν στη θάλασσα.

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