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Ο οργασμός αποτελεί μια σύνθετη νευροβιολογική διαδικασία που ενεργοποιείται από τον εγκέφαλο μέσω της απελευθέρωσης ορμονών και νευροδιαβιβαστών.

Υπάρχουν φυσιολογικές διαφορές στη σεξουαλική απόκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ η ένταση και η συχνότητα του οργασμού παρουσιάζουν μεγάλη ατομική διακύμανση.

Η ανοργασμία μπορεί να προκληθεί από ψυχολογικούς, ορμονικούς ή νευρολογικούς παράγοντες και αντιμετωπίζεται συχνά με ιατρική αξιολόγηση και εξειδικευμένη θεραπεία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ποιότητα της σεξουαλικής ζωής δεν εξαρτάται από τον αριθμό των οργασμών, καθώς η σεξουαλική υγεία συνδέεται με τη συνολική ευημερία.

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Η 8η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Οργασμού, μια ανεπίσημη επέτειος που ξεκίνησε το 1998 με πρωτοβουλία του Αμερικανού εικαστικού και ακτιβιστή Άλεξ Χίρκα. Στόχος της ήταν να ανοίξει η συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική υγεία, την απόλαυση και την απενοχοποίηση ενός φυσιολογικού φαινομένου που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους.

Πέρα όμως από τους συμβολισμούς, ο οργασμός αποτελεί ένα από τα πιο πολύπλοκα νευροβιολογικά φαινόμενα του ανθρώπινου οργανισμού.

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Πώς προκαλείται ο οργασμός

Ο οργασμός δεν είναι μόνο υπόθεση των γεννητικών οργάνων. Το σημαντικότερο όργανο είναι ο εγκέφαλος.

Η σεξουαλική διέγερση ενεργοποιεί νευρικές οδούς που μεταφέρουν ερεθίσματα στον εγκέφαλο. Εκεί απελευθερώνονται ουσίες όπως η ντοπαμίνη, που σχετίζεται με την ευχαρίστηση και την επιθυμία, οι ενδορφίνες, που μειώνουν τον πόνο και προκαλούν ευφορία, η ωκυτοκίνη, γνωστή και ως «ορμόνη της αγκαλιάς», καθώς και η προλακτίνη, η οποία συμβάλλει στο αίσθημα ικανοποίησης μετά την κορύφωση.

Ταυτόχρονα αυξάνονται οι παλμοί της καρδιάς, η αρτηριακή πίεση και η αναπνοή, ενώ έντονες, ακούσιες μυϊκές συσπάσεις εμφανίζονται στην περιοχή της λεκάνης.

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες;

Η βασική λειτουργία του οργασμού είναι ίδια και στα δύο φύλα, όμως υπάρχουν σημαντικές φυσιολογικές διαφορές.

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Στους άνδρες ο οργασμός συνοδεύεται συνήθως από εκσπερμάτιση, αν και οι δύο διαδικασίες δεν είναι απόλυτα ταυτόσημες. Μετά ακολουθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, η λεγόμενη ανερέθιστη περίοδος, κατά την οποία είναι δύσκολη ή αδύνατη μια νέα κορύφωση για κάποιο χρονικό διάστημα.

Στις γυναίκες ο οργασμός δεν συνδέεται υποχρεωτικά με κάποια αντίστοιχη έκχυση και δεν υπάρχει πάντοτε ανερέθιστη περίοδος. Αυτό σημαίνει ότι αρκετές γυναίκες μπορούν, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να βιώσουν περισσότερους από έναν διαδοχικούς οργασμούς.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν επίσης ότι η διάρκεια και η ένταση του οργασμού διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο και δεν αποτελούν μέτρο της ποιότητας της σεξουαλικής ζωής.

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Τι είναι η ανοργασμία;

Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να φτάσουν σε οργασμό. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται ανοργασμία και μπορεί να είναι προσωρινή ή χρόνια.

Οι αιτίες είναι πολλές και περιλαμβάνουν ορμονικές διαταραχές, νευρολογικά προβλήματα, παρενέργειες φαρμάκων, ψυχολογικούς παράγοντες όπως άγχος ή κατάθλιψη, τραυματικές εμπειρίες, αλλά και προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού.

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Η ανοργασμία αντιμετωπίζεται σε πολλές περιπτώσεις με ιατρική αξιολόγηση, ψυχοθεραπεία ή εξειδικευμένη σεξουαλική θεραπεία, ανάλογα με την αιτία.

Πόσους οργασμούς μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μέσα σε μία ώρα;

Δεν υπάρχει επιστημονικά καθορισμένο ανώτατο όριο.

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Στους περισσότερους άνδρες η ανερέθιστη περίοδος περιορίζει τον αριθμό των οργασμών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε νεότερες ηλικίες μπορεί να διαρκεί λίγα λεπτά.

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Στις γυναίκες, επειδή συχνά δεν υπάρχει αυτή η φυσιολογική περίοδος ανάπαυσης, ορισμένες μπορούν να βιώσουν πολλαπλούς οργασμούς μέσα σε λίγα λεπτά ή κατά τη διάρκεια μίας ώρας. Ωστόσο πρόκειται για μεγάλη ατομική διακύμανση και δεν αποτελεί τον κανόνα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν έχει νόημα η σύγκριση ή η «καταμέτρηση» των οργασμών, καθώς η σεξουαλική απόκριση επηρεάζεται από τη σωματική υγεία, την ηλικία, την ψυχολογία, τις συνθήκες και τη σχέση με τον σύντροφο.

Η επιστήμη καταρρίπτει τους μύθους

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Ο οργασμός δεν αποτελεί ένδειξη ανδρισμού ή θηλυκότητας, ούτε η συχνότητά του καθορίζει την ποιότητα μιας σχέσης. Πρόκειται για μια σύνθετη αλληλεπίδραση εγκεφάλου, νευρικού συστήματος, ορμονών και συναισθημάτων.

Η Παγκόσμια Ημέρα Οργασμού υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής υγείας. Η ενημέρωση, η επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων και, όταν χρειάζεται, η συμβουλή ειδικών μπορούν να βοηθήσουν ώστε η σεξουαλική ζωή να είναι ασφαλής, υγιής και απαλλαγμένη από προκαταλήψεις.