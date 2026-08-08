Μια βουλευτής της αντιπολίτευσης εκτόξευσε αυγά εναντίον του υπηρεσιακού πρωθυπουργού του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι, αφού εκείνος δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για διαβουλεύσεις με άλλα κόμματα προτού προτείνει υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Βουλής, μετά τις πρόωρες εκλογές του Ιουνίου.
Η Τίμε Καντριτζάι, βουλευτής του κόμματος «Συμμαχία» (Aleanca), έβγαλε αυγά από την τσάντα της και τα πέταξε στον πρωθυπουργό, φωνάζοντας: «Ντροπή, ντροπή».
Το Κόσοβο βρίσκεται εγκλωβισμένο σε πολιτικό αδιέξοδο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.