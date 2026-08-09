Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στον Εισαγγελέα της Σύρο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης του beach bar της Πάρου, όπου το απόγευμα του Σαββάτου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε ναυαγοσώστης σε υπηρεσία, την ώρα της τραγωδίας, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να διευκρινίσουν εάν έχει χορηγηθεί επίσημη άδεια για τη λειτουργία της.

Advertisement

Advertisement

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ως ναυαγοσώστης ήταν χρεωμένος ο 69χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν έχει εκπαιδευτεί ή όχι και σε ποιο σημείο ήταν εκείνη τη στιγμή.

Όπως έμαθαν από τους αυτόπτες μάρτυρες, το τετράχρονο διέφυγε της προσοχής των γονέων του, 38 και 37 ετών, και έπεσε στην πισίνα. Δύο κοπέλες, ανήλικες, το είδαν και έτρεξαν να ενημερώσουν έναν μπάρμαν, ο οποίος βούτηξε στο νερό και προσπάθησε να σώσει το αγόρι.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, που κλήθηκαν, μετέφεραν το αγόρι στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Εισαγγελέας, αφού ενημερώθηκε, ζήτησε να σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος των γονέων και σε βάρος του ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά διέταξε να μην κρατηθούν οι γονείς.