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Ο ίδιος επισημαίνει πως συχνά έρχεται σε αντιπαράθεση με γονείς που δεν επιβλέπουν τα παιδιά τους στον χώρο της πισίνας.

Ο πατέρας του παιδιού υποστηρίζει ότι το παιδί διέφυγε της προσοχής του για ελάχιστα δευτερόλεπτα ενώ βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Ο ίδιος καταγγέλλει ελλείψεις στα μέτρα προστασίας της πισίνας και δηλώνει την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά για το τραγικό περιστατικό.

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Τη δική του εικόνα για το τι συνέβη με το 4χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πούντα της Πάρου έδωσε ο ιδιόκτητής της επιχείρησης, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο πατέρας του παιδιού είχε επισκεφθεί το μπαρ πριν από έναν μήνα, το είχε αφήσει μόνο του και τότε τον είχαν διώξει.

«Είχε ξαναέρθει πριν από έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, το είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και του λέω “έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις;” κι εμείς είχαμε ένα άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά» είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1.

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Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει, επίσης, ότι ο πατέρας του παιδιού δεν ήταν κοντά όταν συνέβη η τραγωδία.

Ο ιδιοκτήτης του beach bar υποστήριξε, ακόμα, ότι «μαλώναμε καθημερινά με τον κόσμο, με τις μανάδες και τους πατεράδες που αφήνουν τα παιδιά μόνα τους. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και βγάζουν αρνητικά σχόλια στις σελίδες».

«Έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου» – Τι λέει ο πατέρας

Τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία δίνει ο πατέρας του 4χρονου, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο beach bar της Πάρου.

Όπως υποστηρίζει, το παιδί κατευθύνθηκε προς την πισίνα, η οποία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, ενώ εκείνος συνομιλούσε με άλλα άτομα. «Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και έσπευσε να βγάλει το παιδί από το νερό. Ο πατέρας υποστηρίζει επίσης ότι υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν το περιστατικό και δείχνουν πως η οικογένεια βρισκόταν στον χώρο του φαγητού και όχι στη θάλασσα.

«Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε. Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα μου ήμασταν στα 10 μέτρα ήταν και χώρος φαγητού. Τρέξαμε γρήγορα», είπε.

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«Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε» – Η προσπάθεια να σωθεί το παιδί

Μιλώντας στο STAR, ο πατέρας περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την προσπάθεια που έγινε για να επανέλθει το παιδί, αφού ο μπάρμαν το ανέσυρε από την πισίνα.

«Πέφτει μέσα το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει “φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή”».

Ο πατέρας υποστηρίζει ακόμη ότι στον χώρο δεν υπήρχαν, κατά την άποψή του, επαρκή μέτρα προστασίας και δηλώνει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά. Όπως αναφέρει, η συνεχής παρουσία ανθρώπου που θα επέβλεπε την πισίνα ενδεχομένως να είχε αποτρέψει την τραγωδία.

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Παράλληλα, αναφέρεται στον άνθρωπο που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, παρουσιαζόταν ως ιδιοκτήτης και ναυαγοσώστης του χώρου: «Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο μπάρμαν ήταν εκείνος που βούτηξε στην πισίνα για να ανασύρει το παιδί, υποστηρίζοντας πως «δεν ήταν στη δουλειά του». Τέλος, καταγγέλλει ότι στο beach bar «δεν υπήρχε στον χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας».

Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι κάμερες και τα μέτρα ασφαλείας

Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια των Αρχών να ανασυνθέσουν τα τελευταία λεπτά πριν από την τραγωδία αναμένεται να παίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του beach bar.

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Ο πατέρας του 4χρονου υποστηρίζει ότι οι καταγραφές θα δείξουν πως η οικογένεια δεν βρισκόταν στη θάλασσα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί, αλλά στον χώρο του καταστήματος, περίπου δέκα μέτρα από την πισίνα.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν καρέ-καρέ τις εικόνες, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς κινήθηκε το παιδί μέχρι να φτάσει στην πισίνα, πόσο παρέμεινε στο νερό, ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο και αν υπήρχε άμεση οπτική επαφή με την πισίνα. Παράλληλα, θα διερευνηθεί πότε έγινε αντιληπτό το περιστατικό και πόσο γρήγορα κινητοποιήθηκαν όσοι βρίσκονταν στο σημείο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης οι άδειες λειτουργίας της πισίνας, η προβλεπόμενη ναυαγοσωστική κάλυψη και τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται.

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Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν αυτοψίες και έλεγχοι στον χώρο, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και εάν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας.

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