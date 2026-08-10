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Την ώρα που η οικογένεια του 4χρονου αγοριού είναι βυθισμένη στο πένθος από την τραγική απώλεια, τα ερωτήματα παραμένουν για τα όσα συνέβησαν στην πισίνα του beach bar στην Πάρο.

Από τη μια ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην Πάρο, που είναι δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης, να επιμένει ότι ήταν στο χώρο της πισίνας όταν έγινε το κακό. Από την άλλη, ο πατέρας του άτυχου μικρούλη δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, τονίζοντας ότι απομακρύνθηκε «μόνο για ένα δευτερόλεπτο» από το παιδί.

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Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία

Οι έρευνες για την τραγική αυτή υπόθεση, εστιάζουν στο πώς και γιατί απομακρύνθηκε το παιδί και πώς βρέθηκε στην πισίνα όπου άφησε την τελευταία πνοή του.

Ο ιδιοκτήτης του beach bar υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη οικογένεια είχε δημιουργήσει ξανά παρόμοιο θέμα στη συγκεκριμένη επιχείρηση…

Κρίσιμο στοιχείο θεωρείται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Οι αρχές ελπίζουν να λάβουν απαντήσεις όπως το αν υπήρχε παρουσία εργαζομένων γύρω από την πισίνα. Πόσο έμεινε μέσα το άτυχο παιδί αλλά και πού βρίσκονταν εκείνη την ώρα οι γονείς του.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται το αν υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη στο beach bar και αν η επιχείρηση, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της.