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Η νεαρή κοπέλα έπεσε στο νερό ενώ προσπαθούσε να φωτογραφηθεί, παρουσία ενός 17χρονου φίλου της ο οποίος κάλεσε άμεσα τις Αρχές.

Η ιατροδικαστική εξέταση απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και απέδωσε τον θάνατο σε πνιγμό, χωρίς να διαπιστωθούν άλλα παθολογικά ευρήματα.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η κοπέλα να υπέστη κρίση πριν από την πτώση της.

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Σε πνιγμό αποδίδεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας, η οποία έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι, 27 Αυγούστου, όταν κατά τη διάρκεια βόλτας έπεσε στους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια.

Συγκλονισμένοι παραμένουν οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι της άτυχης κοπέλας. Η 18χρονη είχε επισκεφθεί την περιοχή μαζί με έναν 17χρονο φίλο της, καθώς είχαν αποφασίσει να κάνουν βόλτα στους καταρράκτες Δερματά.

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Κάποια στιγμή, η Κατερίνα κάθισε δίπλα στη λίμνη και ζήτησε από τον 17χρονο να τη φωτογραφίσει. Ξαφνικά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 18χρονη έπεσε στο νερό, με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός.

Ο φίλος της κάλεσε μέσω του 112 τις Αρχές, ενώ αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν να βοηθήσουν στην επιχείρηση εντοπισμού της.

Η 18χρονη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών της τραγωδίας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπέστη επιληπτική κρίση λίγο πριν από την πτώση της στη λίμνη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Παράλληλα, δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ούτε διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα. Η αιτία θανάτου της 18χρονης Κατερίνας αποδίδεται τελικά σε πνιγμό.

Η τραγωδία με θύμα την 18χρονη Κατερίνα, η οποία ζούσε μόνιμα στην Αθήνα, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου. Η νεαρή κοπέλα επρόκειτο να γιορτάσει σήμερα τα 18α γενέθλιά της και είχε επιλέξει να περάσει αυτή την ξεχωριστή ημέρα στον τόπο καταγωγής της, στα Ριζώματα Βέροιας, όπου διέμενε μαζί με τη γιαγιά της.

Η 18χρονη πήγε για βόλτα με τον 17χρονο φίλο της στους καταρράκτες Δερματά, μια ιδιαίτερα γραφική περιοχή, γνωστή για τη φυσική ομορφιά της. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, είχε δημοσιεύσει στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες και αναρτήσεις έμελλε να αποτελέσουν τις τελευταίες της ζωής της, καθώς λίγη ώρα μετά τη λήψη τους η Κατερίνα έχασε τραγικά τη ζωή της.

Η σορός της 18χρονης παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο η κοπέλα να υπέστη κάποια κρίση πριν από την πτώση της στο νερό. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να υπέστη ανακοπή λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας του νερού.

Ο 17χρονος φίλος της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της κατά τις τελευταίες στιγμές της, έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές και έχει περιγράψει όσα συνέβησαν. Παράλληλα, το κινητό του τηλέφωνο έχει κατασχεθεί, προκειμένου να εντοπιστούν και να εξεταστούν οι τελευταίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από την τραγωδία.