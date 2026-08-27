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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μια 18χρονη γυναίκα από τη λίμνη που έχει σχηματιστεί στους καταρράκτες Δερματά, στη Βέροια.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00, όταν φίλος της νεαρής ημεδαπής ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές για το συμβάν, σύμφωνα με το voria.gr.

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Άμεσα οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα, από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης τέσσερις πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι ανέλαβαν την επιχείρηση μέσα στο νερό.

Οι δύτες της 2ης ΕΜΑΚ καταδύθηκαν στη λίμνη που έχει δημιουργηθεί από τον καταρράκτη, εντόπισαν την 18χρονη και κατάφεραν να την ανασύρουν στην επιφάνεια.

Η νεαρή παραδόθηκε στη συνέχεια σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Βέροιας.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε γυναίκα από λίμνη του καταρράκτη Δερματά στη Βέροια Ημαθίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μακεδονίδος, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας καθώς και την Ομάδα… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026