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Υπάρχουν αρκετά ζητήματα στα οποία η Κύπρος αποδεικνύει ότι μπορεί να κινείται γρηγορότερα και, κυρίως, πρακτικότερα από την Ελλάδα.

Από το 2026 το αφορολόγητο εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα αυξήθηκε στα 22.000 ευρώ, ενώ εφαρμόζεται μηδενικός ΦΠΑ σε σειρά βασικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων φρέσκα λαχανικά και φρούτα. (gov.cy)

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Τώρα έρχεται ένα ακόμη παράδειγμα. Και αυτή τη φορά αφορά ανθρώπινες ζωές.

Μετά τα περιστατικά πνιγμών, το κυπριακό Υπουργείο Εσωτερικών, υπό τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, προχωρεί στην επανεξέταση του συστήματος ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών. Τα περισσότερα μέτρα σχεδιάζεται να εφαρμοστούν από το 2027, ενώ εξετάζεται εάν η επέκταση του ωραρίου μπορεί να γίνει νωρίτερα.

80 κενές θέσεις – Και το κράτος αλλάζει το μοντέλο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Cyprus Times, υπάρχουν 114 ναυαγοσωστικοί πύργοι και δυνατότητα στελέχωσης 374 θέσεων. Οι 80 παραμένουν κενές.

Αντί, λοιπόν, να μείνουν στη γνωστή διαπίστωση ότι «δεν βρίσκουμε ναυαγοσώστες», οι αρμόδιοι αναζητούν τους λόγους.

Ένας βασικός είναι τα συμβόλαια μόλις τριών ή τεσσάρων μηνών. Γι’ αυτό εξετάζεται η αντικατάστασή τους με εξάμηνα και οκτάμηνα συμβόλαια.

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Παράλληλα σχεδιάζεται επέκταση της υπηρεσίας μέχρι περίπου τις 19:00 αντί των 18:00, ενώ αλλάζει και το σύστημα πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων.

Και οι αριθμοί εξηγούν την κινητοποίηση: το 2025 καταγράφηκαν 28 θάνατοι από πνιγμό στη θάλασσα, έναντι 32 το 2024, με τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας να βρίσκεται περίπου στους 29 ετησίως.

Και στην Ελλάδα;

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Εδώ ακριβώς βρίσκεται το ερώτημα.

Η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής, εκατοντάδες οργανωμένες παραλίες και αναρίθμητες ξενοδοχειακές και άλλες πισίνες. Η παρουσία ναυαγοσώστη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυπική υποχρέωση ή εποχική αγγαρεία.

Η Κύπρος, μάλιστα, έχει ήδη θεσπίσει από το 2025 νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις κολυμβητικές δεξαμενές, αντικαθιστώντας νομοθεσία που ίσχυε από το 1992. (gov.cy)

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Δεν χρειάζεται κάθε φορά να ανακαλύπτουμε τον τροχό.

Ας κοιτάξουμε δίπλα μας. Όταν η Κύπρος βρίσκει κάτι που λειτουργεί καλύτερα, ας έχουμε τουλάχιστον την εξυπνάδα να το μελετήσουμε και, όπου χρειάζεται, να το αντιγράψουμε. Ειδικά όταν το διακύβευμα δεν είναι οικονομικοί δείκτες, αλλά ανθρώπινες ζωές.

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