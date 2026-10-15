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Σαν τραπουλόχαρτα κατέρρευσε τμήμα των παλιών Ιταλικών Στρατώνων στα Χανιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση Πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες (πρώην πολεμικό Μουσείο) μετά από κατάρρευση μέρους του κτηρίου, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι πιθανόν έχουν καταπλακωθεί άστεγοι, αναφέρει το zarpanews.gr.

Αρχικά προκλήθηκε ανησυχία καθώς δεν ήταν γνωστό αν μέσα στο κτίριο υπήρχαν άστεγοι. Για να ερευνηθεί ο χώρος ωστόσο χρειάζεται μεγάλη προσοχή λόγω της ετοιμορροπίας του κτιρίου και λόγω του μεγάλου όγκου μπαζών που συγκεντρώθηκαν στο εσωτερικό του από το τμήμα που έπεσε.

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Στο σημείο βρίσκεται δύναμη της Πυροσβεστικής και αναμένεται σκύλος ανίχνευσης της ΕΜΑΚ. Με ειδικό μηχανισμό εντοπισμού ήχου στο σημείο επιχειρούν πάνω από 10 πυροσβέστες με δυο οχήματα.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, στο σημείο φέρεται να διανυκτέρευε μια γυναίκα. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, τα γεώφωνα της Πυροσβεστικής φαίνεται να μην εντόπισαν ανθρώπινο ήχο κάτω από τα συντρίμμια. Ωστοσο η επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν επιχειρήσει ο ειδικά εκπαιδευμένος σκυλος της ΕΜΑΚ που αναμένεται από το Ηράκλειο.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο με μηχανικούς του δήμου Χανίων και η Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση Πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες (πρώην πολεμικό Μουσείο) στα Χανιά. Πηγή εικόνας: zarpanews.gr