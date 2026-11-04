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Ό,τι βρήκε στον διάβα της παρέσυρε με το αυτοκίνητό της ηλικιωμένη στα Χανιά, το μεσημέρι της Τρίτης (03.11.2026). Το τροχαίο έγινε στην περιοχή Βάμος με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και στο σημείο να σπεύσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όλα έγιναν γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία του Βάμου στα Χανιά. H ηλικιωμένη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να παρασύρει τις διακοσμητικές γλάστρες και να πέσει πάνω στην ιστορική προτομή του Νικόλαου Εμμ. Παπαδάκη.

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Μάλιστα, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το μαρμάρινο μνημείο μετακινήθηκε από τη βάση του κατά περίπου 1,5 μέτρο.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη οδηγό, η οποία ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά.

Επί τόπου βρέθηκε περιπολικό από το Αστυνομικό Τμήμα Βρυσών για την καταγραφή του τροχαίου.

Πηγή: apokoronaslife.gr