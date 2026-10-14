Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προετοίμασε προσωπικά τη νέα εκπρόσωπο Τύπου, Κέιτι Ζακαράια, πριν από την πρώτη της ενημέρωση, καθορίζοντας τη θεματολογία και τον τρόπο χειρισμού των δημοσιογράφων.

Η διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της συνάντησής τους, ενώ η εκπρόσωπος αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου.

Η ενημέρωση διήρκεσε μόλις δεκατέσσερα λεπτά, με την εκπρόσωπο να δέχεται ερωτήσεις αποκλειστικά από τρία προεπιλεγμένα μέσα ενημέρωσης.

Η Κέιτι Ζακαράια, δικηγόρος και πολιτική σχολιάστρια, επελέγη για τη θέση μετά από σύντομη διαδικασία και ανέλαβε τα καθήκοντά της έχοντας ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας.

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Προσωπικά, φέρεται να ανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος την προετοιμασία της Κέιτι Ζακαράια της νέα εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου για την πρώτη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους λέγοντας της την θεματολογία που θα παρουσίαζε, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόφαση να ζητηθεί η παραίτηςη της πρέσβεως στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και πώς θα χειριστεί τους δημοσιογράφους.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της New York Post, συναντήθηκε με την Ζακαράια λίγο πριν την ενημέρωση των δημοσιογράφων, κάτι μάλιτα που είχε ως συνέπεια να αρχίσει αυτή με καθυστέρηση.

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Ο Τραμπ φαίνεται πως ήθελε να αξιοποιήσει το αυξημένο ενδιαφέρον των δημοσιογράφων για το ντεμπούτο της, προκειμένου να αναδείξει τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του. Εξ ου και το ότι η Ζακαράια αφιέρωσε τα πρώτα οκτώ λεπτά της ενημέρωσης σε μια εκτενή παρουσίαση του κυβερνητικού έργου, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «δραστήριο» και υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, παρέθεσε θετικά οικονομικά στοιχεία για τις αυξήσεις των μισθών, τις τιμές των φαρμάκων, την απασχόληση και την παραγωγή ενέργειας.

Βέβαια δεν κύλησαν όλα τόσο ομαλά…

Η πιο…σύντομη ενημέρωση και η προεπιλογή των δημοσιογράφων

Η ενημέρωση διήρκεσε μο΄λις 14 λεπτά, με μόλις 6 να διατίθεται να ερωτήσεις δημοσιογράφων και συγκεκριμένα μόλις τριών απο Breitbart, Fox News και Daily Mail που μάλιστα μια φωτογραφία στις σημειιώσεις της υποδηλώνει πως είχαν προεπιλεγεί.

Katie Zacharia visibly ‘nervous’ in first White House press briefing https://t.co/8uXkh4FpdL https://t.co/vNW7jUZ7Co — New York Post (@nypost) October 13, 2026

Η σύντομη ενημέρωση ακολουθεί την εξίσου ταχεία διαδικασία επιλογής της για την θέση.

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Όπως αναφέρει η New York Post στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στους συνεργάτες του ότι κάποιος του είχε προτείνει το όνομα της Ζακαράια για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου.

Αφού παρακολούθησε τηλεοπτικές εμφανίσεις της, αποφάσισε να της τηλεφωνήσει παρουσία συμβούλων του, προκειμένου να διαπιστώσει αν θα ενδιαφερόταν να εγκαταλείψει τη θέση συμβούλου που κατείχε στην εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social.

Παραμένει άγνωστο ποιος πρότεινε τη Ζακαράια, αν και ο Τραμπ είχε εκφράσει λίγες ημέρες νωρίτερα την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αντικατάσταση της Καρολάιν Λέβιτ. Η Ζακαράια ανταποκρίθηκε θετικά στην αρχική προσέγγιση και επικοινώνησε ξανά με τον πρόεδρο την Τετάρτη, προκειμένου να τον διαβεβαιώσει ότι η αποχώρησή της από την Trump Media & Technology Group δεν θα δημιουργούσε προβλήματα στην εταιρεία.

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Ο Τραμπ ζήτησε επίσης τη γνώμη της Λέβιτ και ανώτερων στελεχών του Λευκού Οίκου. Η προσωπάρχης του, Σούζι Γουάιλς, δεν ήταν παρούσα κατά το πρώτο τηλεφώνημα προς τη Ζακαράια, αλλά ενημερώθηκε στη συνέχεια για την επικοινωνία τους.

Your new White House Press Sec, @KatieZacharia, makes her debut at the podium. 🔥🇺🇸 https://t.co/WrV96UJiCw — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2026

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η επίσημη συνέντευξη της Ζακαράια στο Οβάλ Γραφείο. Η Γουάιλς δεν κατάφερε να παραστεί, ωστόσο στη συνάντηση συμμετείχε ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ. Σύμφωνα με τρεις πηγές, ο Τραμπ προσέφερε στη Ζακαράια τη θέση εκείνη τη στιγμή και ο Τσέουνγκ ενημέρωσε την Γουάιλς πριν από τη δημόσια ανακοίνωση της απόφασης.

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Τέταρτη πηγή διέψευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Γουάιλς είχε μάθει για την επιλογή της Ζακαράια από τη Λέβιτ, διευκρινίζοντας ότι η πρώην εκπρόσωπος Τύπου δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.

Ποιαι είναι η Ζακαράια

Η Ζακαράια είναι δικηγόρος και συντηρητική πολιτική σχολιάστρια, ενώ νωρίτερα φέτος είχε εργαστεί για σύντομο χρονικό διάστημα ως εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ωστόσο, απομακρύνθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, στο πλαίσιο αλλαγών στο προσωπικό που ακολούθησαν την αποπομπή της υπουργού Κρίστι Νόεμ και του Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, ο οποίος λειτουργούσε ουσιαστικά ως προσωπάρχης της και φερόταν να διατηρεί ερωτική σχέση μαζί της.

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Trump’s new White House Press Secretary Katie Zacharia is completely lost for words and fumbling on her first day as she reads off a script https://t.co/58fMuVbvDg Advertisement October 13, 2026

Ο Λεβαντόφσκι, μιλώντας μέσω γραπτού μηνύματος στη New York Post, υποστήριξε ότι η Ζακαράια επιλέχθηκε για τη νέα θέση «λόγω των ικανοτήτων της και της ακλόνητης αφοσίωσής της στον πρόεδρο». Δεν απάντησε, ωστόσο, στο ερώτημα αν ήταν ο ίδιος εκείνος που είχε προτείνει το όνομά της στον Τραμπ.

Η ανακοίνωση της τοποθέτησής της έγινε την Παρασκευή, με τη Ζακαράια να αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα τη Δευτέρα.

Έτσι, είχε ουσιαστικά στη διάθεσή της μόλις μία ημέρα για να γνωρίσει τους νέους συνεργάτες της και να προετοιμαστεί για την πρώτη της εμφάνιση ενώπιον των δημοσιογράφων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προσωπική καθοδήγηση του Αμερικανού προέδρου.

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