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Στην αναμέτρηση συμμετέχουν επίσης το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο και το ακροδεξιό κόμμα Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Το κεντρικό διακύβευμα των εκλογών είναι η πιθανή είσοδος της ακροδεξιάς στην κεντρική κυβέρνηση, γεγονός που θα αποτελούσε ιστορική εξέλιξη για τη χώρα μετά τη μεταφρανκική περίοδο.

Τα κόμματα διεκδικούν την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 176 εδρών, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν ενισχυμένη παρουσία του Vox και οριακή διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών δυνάμεων.

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Γράφει ο Νίκος Λυκούδης

Με την Ευρώπη να παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις πολιτικές εξελίξεις στη Μαδρίτη, η Ισπανία προσέρχεται στις κάλπες την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, σε μια εκλογική αναμέτρηση που ενδέχεται να αποτελέσει ιστορική καμπή για τη χώρα.

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Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διεκδικεί την ανανέωση της εντολής του, έχοντας απέναντί του τον επικεφαλής του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, και τον ηγέτη του ακροδεξιού Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Το μεγάλο πολιτικό και ιστορικό ερώτημα είναι εάν η ισπανική Ακροδεξιά θα αποκτήσει κυβερνητική εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο, για πρώτη φορά μετά τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία και την ολοκλήρωση της μεταφρανκικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ισπανικής κυβέρνησης, δικαίωμα ψήφου έχουν 38.728.356 πολίτες, εκ των οποίων περίπου 2,77 εκατομμύρια διαμένουν στο εξωτερικό. Η νέα Βουλή και η Γερουσία θα συγκροτηθούν στις 23 Δεκεμβρίου.

Το πολιτικό στοίχημα του Σάντσεθ

Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στην πρωθυπουργία από το 2018, αποφάσισε στις 5 Οκτωβρίου την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ κανονικά οι εκλογές επρόκειτο να διεξαχθούν το καλοκαίρι του 2027.

Η αφορμή ήταν η απόρριψη από το Κοινοβούλιο των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εκτίναξη των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν προκαλέσει μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στη Μαδρίτη και στη Βαρκελώνη.

Παράλληλα, οι υποθέσεις και οι καταγγελίες για διαφθορά που αφορούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού έχουν επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα για τους Σοσιαλιστές.

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Ο Σάντσεθ αντιπαραβάλλει τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας, την ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησής του, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους της ευρύτερης Αριστεράς.

Μιλώντας την Παρασκευή στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι μπορεί να ανατρέψει τα δημοσκοπικά δεδομένα. Το Reuters αναφέρει ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός επικαλείται και εσωτερικές μετρήσεις του κόμματός του.

Τι γράφουν οι ισπανικές εφημερίδες – Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν στον ισπανικό Τύπο, πριν από την έναρξη της περιόδου απαγόρευσης δημοσίευσης νέων μετρήσεων.

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Οι συγκεντρωτικές καταγραφές των δημοσκοπήσεων της 22ας και της 23ης Νοεμβρίου δίνουν την ακόλουθη εικόνα (PP, PSOE, Vox):

El País – 40dB: 31,8%, 30,9%, 17,3%.

ABC – GAD3: 31,1%, 28,4%, 18,1%.

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El Mundo – Sigma Dos: 31,7%, 28,3%, 17,9%.

La Vanguardia – Ipsos: 30,3%, 29,8%, 17,9%.

El Español – SocioMétrica: 31,7%, 28,7%, 18,4%.

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20minutos – DYM: 33%, 28%, 18%.

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Η El País, σε σημερινή ανάλυσή της, επισημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια σημαντικών εκπλήξεων. Εξετάζει διαφορετικά σενάρια, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο οι Σοσιαλιστές να συγκεντρώσουν περισσότερες ψήφους από το Λαϊκό Κόμμα, χωρίς αυτό να τους εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η καταλανική La Vanguardia, μέσω της δημοσκόπησης της Ipsos, καταγράφει απόσταση μόλις μισής ποσοστιαίας μονάδας μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων.

Η El Mundo, η ABC και η El Español, μέσα από τις δημοσκοπήσεις που δημοσίευσαν, αναδεικνύουν την ενισχυμένη εκλογική παρουσία του Vox.

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Η καταλανική El Nacional υπογραμμίζει τη συρρίκνωση της απόστασης μεταξύ Σάντσεθ και Φεϊχόο, αλλά και τη σημασία που έχει για την κοινοβουλευτική αριθμητική η εκλογική επίδοση των μικρότερων κομμάτων της Αριστεράς.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ομοιόμορφη. Η δημοσκόπηση του κρατικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), που παρουσιάστηκε στις 12 Νοεμβρίου από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, έδινε στους Σοσιαλιστές ποσοστό 33,3% και εκτιμώμενη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση 134 έως 143 εδρών.

Η εντυπωσιακή διαδρομή του Vox

Ποσοστά Vox: 2016: 0,2%, 2023: 12,4%, 2026: 17,8% (αναφερόμενος μέσος όρος 18 δημοσκοπήσεων 17–23 Νοεμβρίου, Onda Cero).

Το Vox, που ιδρύθηκε το 2013, προερχόμενο σε σημαντικό βαθμό από διαφωνούντα στελέχη του Λαϊκού Κόμματος, έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να μεταβληθεί από περιθωριακό πολιτικό σχηματισμό σε σημαντική κοινοβουλευτική δύναμη.

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ έχει οικοδομήσει την πολιτική του παρουσία γύρω από την εθνική ταυτότητα, την αντίθεση στην παράτυπη μετανάστευση, την ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας έναντι των αυτόνομων περιφερειών και την αναθεώρηση πολιτικών για τα έμφυλα δικαιώματα.

Η φετινή εκλογική αναμέτρηση βρίσκει το Vox με αυξημένη απήχηση και μεταξύ νεότερων ψηφοφόρων, όπως επισημαίνει η ισπανική RTVE.

Η σκιά του Φράνκο, 51 χρόνια μετά

Στις 20 Νοεμβρίου του 1975 πέθανε ο δικτάτορας Φρανθίσκο Φράνκο, ο οποίος κυβέρνησε την Ισπανία από το 1939.

Ακολούθησε η μετάβαση στη δημοκρατία, οι πρώτες ελεύθερες εκλογές του 1977 και η υιοθέτηση του δημοκρατικού Συντάγματος του 1978.

Πενήντα ένα χρόνια μετά τον θάνατό του, το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός ακροδεξιού κόμματος στην κεντρική κυβέρνηση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ιστορική μνήμη της Ισπανίας.

Το Vox έχει συχνά χαρακτηριστεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης ως πολιτικός χώρος που προσελκύει και νοσταλγούς του φρανκικού καθεστώτος. Ωστόσο, η σημερινή πολιτική του φυσιογνωμία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην κληρονομιά του Φράνκο, καθώς έχει υιοθετήσει θέσεις και στρατηγικές της σύγχρονης ευρωπαϊκής ριζοσπαστικής Δεξιάς.

Η συμμετοχή του σε κυβέρνηση της Μαδρίτης θα αποτελούσε ιστορική εξέλιξη για τη μεταδικτατορική Ισπανία, παρότι το κόμμα έχει ήδη αποκτήσει κυβερνητική εμπειρία σε επίπεδο αυτόνομων περιφερειών.

Τι γράφει ο ευρωπαϊκός Τύπος

The Guardian – Βρετανία

Η βρετανική εφημερίδα αφιερώνει εκτενή δημοσιεύματα στις ισπανικές εκλογές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορική διάσταση της ενδεχόμενης εισόδου της Ακροδεξιάς στην κυβέρνηση.

Σε ανάλυση γνώμης της 27ης Νοεμβρίου, ο Eoghan Gilmartin εξετάζει τη σημασία που θα είχε μια συγκυβέρνηση PP και Vox για τα συγγενή ιδεολογικά κινήματα στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Επισημαίνει επίσης τη μετατόπιση του Vox από την αρχική επικέντρωσή του στον καταλανικό αυτονομισμό προς μια πολιτική ατζέντα στην οποία κυριαρχεί το μεταναστευτικό.

Le Monde – Γαλλία

Η γαλλική εφημερίδα, σε δημοσίευμα της 27ης Νοεμβρίου, παρουσιάζει την Ανδαλουσία ως πολιτικό εργαστήριο της συνεργασίας μεταξύ της παραδοσιακής Δεξιάς και της Ακροδεξιάς.

Καταγράφει μετακινήσεις ψηφοφόρων μεταξύ PP και Vox, τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, τη μετανάστευση και τις καταγγελίες περί διαφθοράς.

Παρουσιάζει επίσης τη διαφορετική κοινωνική σύνθεση των εκλογικών ακροατηρίων των δύο κομμάτων, που διεκδικούν πλέον σε σημαντικό βαθμό τους ίδιους ψηφοφόρους.

Financial Times – Βρετανία

Οι Financial Times, σε σημερινή ανάλυσή τους, εστιάζουν στις δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιάσουν οι μετεκλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Φεϊχόο και του Αμπασκάλ.

Εξετάζουν το ενδεχόμενο διεκδίκησης σημαντικών υπουργείων από το Vox, τις διαφωνίες για το μεταναστευτικό, αλλά και τις πιθανές διαφορετικές προσεγγίσεις στην εξωτερική πολιτική, στις σχέσεις με τις Βρυξέλλες, στην Κίνα και στο ζήτημα του Γιβραλτάρ.

Euronews – Οι δύο επιλογές του Φεϊχόο

Το ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό δίκτυο αναλύει δύο διαφορετικές μορφές συνεργασίας:

Τη συμμετοχή του Vox στην κυβέρνηση με υπουργικές θέσεις ή τη συγκρότηση κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος με την κοινοβουλευτική υποστήριξη της Ακροδεξιάς.

Ο ίδιος ο Φεϊχόο έχει εκφράσει την προτίμησή του να κυβερνήσει χωρίς κυβερνητικούς εταίρους, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλείσει τη συγκυβέρνηση.

Reuters – Ο Αμπασκάλ στο επίκεντρο

Το διεθνές πρακτορείο Reuters, σε σειρά δημοσιευμάτων του τις τελευταίες ημέρες, επικεντρώνεται στον ρόλο του Σαντιάγο Αμπασκάλ στις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις, στην προσπάθεια του Σάντσεθ να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις και στις προγραμματικές διαφορές των κομμάτων.

Ο αντίκτυπος σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η ισπανική εκλογική αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς προηγείται σημαντικών πολιτικών αναμετρήσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Γαλλία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εκλογική δυναμική του Εθνικού Συναγερμού, στη Γερμανία στην ενίσχυση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), στη Βρετανία στην παρουσία του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ και στην Ιταλία στην πολιτική κυριαρχία της Τζόρτζια Μελόνι.

Πρόκειται, ωστόσο, για πολιτικούς σχηματισμούς που δεν έχουν ταυτόσημες θέσεις σε όλα τα μεγάλα διεθνή ζητήματα. Οι σχέσεις με τη Ρωσία, η υποστήριξη προς την Ουκρανία, το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η οικονομική πολιτική αποτελούν πεδία σημαντικών διαφοροποιήσεων.

Μια ενδεχόμενη συμμετοχή του Vox στην ισπανική κυβέρνηση θα προσέθετε έναν ακόμη παράγοντα στις

ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για το μεταναστευτικό, την περιβαλλοντική πολιτική και την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Βρυξελλών και εθνικών κυβερνήσεων.

Ο μαγικός αριθμός των 176 εδρών

Στην ισπανική Βουλή των 350 εδρών, ο αριθμός που εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία είναι το 176.

Στις εκλογές του 2023 το Λαϊκό Κόμμα είχε εξασφαλίσει 137 έδρες και το Vox 33. Οι δύο σχηματισμοί υπολείπονταν κατά έξι έδρες της απόλυτης πλειοψηφίας.

Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο ποιο κόμμα θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, αλλά κυρίως στο ποιες πολιτικές συμμαχίες θα μπορούν να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 9 το πρωί της Κυριακής και κλείνουν στις 8 το βράδυ, δηλαδή στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Και το ερώτημα που τίθεται, μισό αιώνα μετά το τέλος της δικτατορίας του Φράνκο, είναι εάν η Ισπανία θα αποκτήσει για πρώτη φορά στη σύγχρονη δημοκρατική της ιστορία κυβέρνηση με τη συμμετοχή της Ακροδεξιάς.

Η απάντηση δεν θα δοθεί μόνο από τις κάλπες, αλλά και από τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.