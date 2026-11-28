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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο εγκληματικά κυκλώματα εξέδιδαν εικονικές αποδείξεις διαμονής σε ένστολους, προκαλώντας οικονομική ζημία άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Καταγεγραμμένοι διάλογοι αποκαλύπτουν τη διαδικασία των εικονικών κρατήσεων και την είσπραξη παράνομων αποζημιώσεων από αστυνομικούς και λιμενικούς.

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία για τη δράση των ομάδων, ενώ ορισμένοι κατηγορούμενοι δηλώνουν διατεθειμένοι να επιστρέψουν τα δεσμευμένα χρηματικά ποσά.

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Νέες αποκαλύψεις για τη δράση των δύο κυκλωμάτων που φέρονται να εξέδιδαν εικονικές αποδείξεις διαμονής σε ένστολους, προκαλώντας ζημία άνω των 12 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο. Διάλογοι ξενοδόχων με λιμενικούς και αστυνομικούς αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι κρατήσεις και εισπράττονταν αποζημιώσεις για διαμονές που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν πραγματοποιούνταν ποτέ.

Νέα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας των δύο κυκλωμάτων με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής σε ένστολους έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

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Μέσα από καταγεγραμμένες συνομιλίες ξενοδόχων, τις οποίες δημοσίευσε το Mega, περιγράφεται η διαδικασία με την οποία φέρεται να πραγματοποιούνταν οι εικονικές κρατήσεις και στη συνέχεια να εισπράττονταν από τους ένστολους αποζημιώσεις για διαμονές που δεν είχαν γίνει ποτέ.

Η υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, αφορά δύο εγκληματικά κυκλώματα και φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία άνω των 12 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.

Οι διάλογοι ξενοδόχων και λιμενικών για τις εικονικές κρατήσεις

Σε έναν από τους διαλόγους που παρουσιάστηκαν, ξενοδόχος συνομιλεί με λιμενικό για μια κράτηση που είχε προηγουμένως δηλωθεί εικονικά, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία είσπραξης της αποζημίωσης.

Ο διάλογος:

Ξενοδόχος: Από Νοέμβριο εσύ, ε;

Λιμενικός: Ναι, 1/11.

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Ξενοδόχος: Τον Οκτώβρη ήταν που κάναμε το εικονικό κλείσιμο;

Λιμενικός: Ναι.

Ξενοδόχος: Α, οκ. Οπότε το κόβω σερί.

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Λιμενικός: Ναι.

Ξενοδόχος: 84 ημέρες.

Λιμενικός: Σωστά.

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Σύμφωνα με έγγραφο που παρουσιάστηκε στο ρεπορτάζ, μέσα σε διάστημα δυόμισι μηνών ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ένστολος εμφανίζεται να έχει εισπράξει από το Δημόσιο 6.720 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν κατέβαλε ποτέ τα χρήματα για τη διαμονή, με αποτέλεσμα το ποσό να καταλήξει στην τσέπη του.

Σε άλλη συνομιλία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η συνεννόηση για τις αποδείξεις και την καταβολή των χρημάτων:

«Έτσι το κάνουμε παντού, άμα θες να σου δίνουν 50 ευρώ και να εισπράττουν 104 συν τα 40 ευρώ το φαγητό. Και μου έλεγε “δώσε μου τις αποδείξεις, σε παρακαλώ, να πάρω τα χρήματα, έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ να σε πληρώσω”».

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Τι λέει ο πατέρας συλληφθείσας για την εμπλοκή της κόρης του

Στην υπόθεση εμπλέκονται και πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλο στη διαχείριση των εικονικών συναλλαγών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και γυναίκα που είχε λογιστήριο και αναφέρεται στην υπόθεση με το όνομα «Μαρκέλλα».

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Ο πατέρας μίας από τις συλληφθείσες, η οποία φέρεται να εργαζόταν στο συγκεκριμένο λογιστήριο, μίλησε στο Mega και υποστήριξε ότι η κόρη του είχε απλώς υπαλληλικό ρόλο.

«Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Δεν μας έχουν αφήσει. Η κόρη μου υπάλληλος ήταν, μια απλή υπάλληλος ήταν. Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση», ανέφερε.

Το δεύτερο κύκλωμα: Οι οδηγίες του «Γιώργου» για άμεση τραπεζική μεταφορά

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το δεύτερο κύκλωμα, με κεντρικό πρόσωπο τον αποκαλούμενο «Γιώργο».

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Σε καταγεγραμμένη συνομιλία, ο ίδιος δίνει οδηγίες σε αστυνομικό για την πραγματοποίηση τραπεζικής μεταφοράς, επιμένοντας ότι τα χρήματα θα πρέπει να πιστωθούν άμεσα στον λογαριασμό.

Ο διάλογος:

«Γιώργος»: Να σου πω, μίλησα με τον Αχιλλέα τώρα, επειδή έχει ταμείο… Άμα τα κάνεις σήμερα μια άμεση μεταφορά, πήγαινε από εκεί, αλλά θα πας κατευθείαν στον Αχιλλέα.

Αστυνομικός: Ωραία, θα πάω κατά τις τρεις και μισή όμως.

«Γιώργος»: Άκου, απλά να το κάνεις αυτό με το «άμεση πίστωση» που λέει… Να φανεί επιτόπου, κατάλαβες;

Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν μέρος των στοιχείων που εξετάζουν οι Αρχές για να αποτυπώσουν τον τρόπο λειτουργίας των δύο ομάδων και τη διαδρομή των χρημάτων.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων και η πρόθεση επιστροφής χρημάτων

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας για να απολογηθούν.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δύο από τους κατηγορουμένους, μέσω των συνηγόρων τους, εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να εκχωρήσουν στο Δημόσιο τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στους λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων τους.

Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι να αποκατασταθεί η ζημία που φέρεται να έχει προκληθεί στο Δημόσιο από τη δράση των κυκλωμάτων.

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