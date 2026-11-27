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Αρχηγός ενορχηστρωτής της Β’ εγκληματικής ομάδας φέρεται από τις αρχές ο 43χρονος με το όνομα «Γιώργος», ο οποίος κατηγορείται για σύσταση συμμορίας και συνέργεια σε απάτη σε βάρος του δημοσίου με τη ζημία που προκάλεσε η ομάδα του στο δημόσιο να ξεπερνά τα 9.500.000 ευρώ.

Φέρεται να έφτιαξε την ομάδα τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2020 και να δρούσε ανεξάρτητα και ανταγωνιστικά σε σχέση με την Α’ Εγκληματική Ομάδα της φοροτεχνικού. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αδιάφθορων, είχε «στοχευμένο πελατολόγιο», καθώς εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνον αποσπασμένους/μετακινούμενους αστυνομικούς και λιμενικούς, ενώ ταυτόχρονα αρνήθηκε να εκδώσει εικονικά παραστατικά σε πυροσβέστες ή άλλους δημοσίους υπαλλήλους.

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Χαρακτηριστικός ο διάλογος, που κατέγραψε ο κοριός:

Πελάτης: «Ο Γιώργος με τις αποδείξεις;»

Γιώργος: «Ναι είσαι αποσπασμένος;»

Πελάτης: «Εεε όχι πυροσβέστης είμαι.»

Γιώργος: «Ααα δεν μου δίνουν, μόνο για αποσπάσεις αστυνομικούς, λιμενικούς μόνο δυστυχώς.

Ο 43χρονος απουσίαζε συχνά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό, αλλά διατηρούσε τον πλήρη έλεγχο απατώντας σε κλήσεις πελατών όλο το 24ωρο και καταχωρώντας ηλεκτρονικά τα εικονικά παραστατικά, ώστε να τα εκτυπώνουν απλά οι υπάλληλοι του γραφείου του.

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Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στη HuffPost ότι ο 43χρονος πήγαινε αυτοπροσώπως σε ραντεβού με τους «πελάτες» αστυνομικούς ή λιμενικούς στον Σταθμό Λαρίσης, της ΓΑΔΑ και την Ομόνοια, αλλά ταξίδευε και μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα ή νησιά του Αιγαίου για να παραδίδει τις εικονικές αποδείξεις και να εισπράττει την αμοιβή του σε μετρητά.

Γιώργος: «Την Πέμπτη μάλλον θα πάω στον σταθμό Λαρίσης το μεσημέρι…. Θα στείλω αύριο μήνυμα σε όλους μόλις το σιγουρέψω.»

Αρχικά λάμβανε μέχρι 220 ευρώ το μήνα από τους πελάτες, που θα έπαιρναν 3000 ευρώ το μήνα και 180 από όσους λάμβαναν 2.400 ευρώ. Λόγω ανταγωνισμού με την Α’ Ομάδα, όμως, μείωσε τις τιμές στα 150 ευρώ τον μήνα, υποχρεώνοντας και τη φοροτεχνικό να προχωρήσει σε μειώσεις.

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