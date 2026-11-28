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Τέσσερις δεκαετίες μετά το σκάνδαλο που της στέρησε το στέμμα, η Βανέσα Γουίλιαμς περιγράφει με τις πιο σκληρές λέξεις που έχει χρησιμοποιήσει τι έγινε τότε. Σε συνέντευξή της στη βρετανική Telegraph, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, η 63χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός λέει ότι την «εξαπάτησαν, την πίεσαν και τη χειραγώγησαν». Αμέσως μετά προσθέτει: «Δεν λέω ότι είμαι θύμα».

Η συνέντευξη δόθηκε στο Λονδίνο, λίγο αφότου ολοκλήρωσε 733 παραστάσεις ως Μιράντα Πρίσλι στο μιούζικαλ «The Devil Wears Prada» στο West End. Ο ρόλος πέρασε στην Τέρι Χάτσερ, με την οποία είχαν συμπρωταγωνιστήσει στο «Desperate Housewives».

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Ποια είναι η Βανέσα Γουίλιαμς;

Η Βανέσα Λιν Γουίλιαμς γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου 1963 στο Τάριτάουν της Νέας Υόρκης. Οι γονείς της, η Χέλεν και ο Μίλτον Γουίλιαμς, ήταν και οι δύο δάσκαλοι μουσικής. Μεγάλωσε με πιάνο, βιολί και γαλλικό κόρνο.

Το 1981 μπήκε στο τμήμα θεάτρου του Πανεπιστημίου των Συρακουσών. Το πτυχίο της το πήρε τελικά τον Μάιο του 2008, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα. Στα καλλιστεία μπήκε, όπως λέει η ίδια, εν μέρει για να πληρώσει τις σπουδές της.

Πώς έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα Μις Αμερική;

Η Γουίλιαμς στέφθηκε Μις Αμερική 1984 στις 17 Σεπτεμβρίου 1983. Είχε κερδίσει πρώτα τους τίτλους της Μις Συρακούσες και της Μις Νέα Υόρκη. Ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε τον διαγωνισμό από την ίδρυσή του.

Η νίκη δεν γιορτάστηκε από όλους. Στην Telegraph λέει ότι ανέσυρε «το δηλητήριο της προκατάληψης και του ρατσισμού». Οι γονείς της μάζευαν τις επιστολές με απειλές κατά της ζωής της και δεν της τις έδειξαν ποτέ. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι την κατηγόρησαν ότι με το ανοιχτόχρωμο δέρμα και τα μπλε μάτια της δεν εκπροσωπούσε όπως έπρεπε τις μαύρες γυναίκες.

Τι έγινε με τις φωτογραφίες του Penthouse;

Τον Ιούλιο του 1984, λίγες εβδομάδες πριν λήξει η θητεία της, το περιοδικό Penthouse δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της. Είχαν τραβηχτεί το 1982, όταν ήταν 19 ετών και δούλευε ένα καλοκαίρι ως ρεσεψιονίστ σε φωτογράφο.

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Η Γουίλιαμς λέει ότι της είχαν υποσχεθεί πως κανείς δεν θα τις έβλεπε και ότι δεν θα αναγνωριζόταν. Οι φωτογραφίες πουλήθηκαν πίσω από την πλάτη της. Περιγράφει ακόμη ότι της έδιναν αλκοόλ και της σύστηναν ανθρώπους, ώστε να χαλαρώσει τις άμυνές της.

Οι διοργανωτές τής έθεσαν τελεσίγραφο: ή παραιτείται ή της αφαιρούν τον τίτλο. Οι γονείς της ήθελαν να παλέψει. Εκείνη παραιτήθηκε στα 21 της. Το στέμμα πέρασε στην επιλαχούσα, Σουζέτ Τσαρλς.

Τι ρόλο έπαιξε ο Χιου Χέφνερ;

Σύμφωνα με τη Γουίλιαμς, οι φωτογραφίες είχαν προσφερθεί πρώτα στο Playboy. Όπως της μετέφεραν, χωρίς να μπορεί να το επιβεβαιώσει, ο ιδρυτής του περιοδικού Χιου Χέφνερ αρνήθηκε να τις αγοράσει, επειδή δεν υπήρχε υπογεγραμμένη άδεια δημοσίευσης. Είπε, κατά τη μαρτυρία της, ότι δεν θα κατέστρεφε τη ζωή εκείνου του κοριτσιού. Η Γουίλιαμς λέει ότι του είναι ευγνώμων γι’ αυτό.

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Μιλώντας για τη βιομηχανία του θεάματος, περιγράφει ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται: ο άνθρωπος με την εξουσία λέει σε μια νέα γυναίκα «μπορώ να σε βοηθήσω» και της τάζει ρόλο, δισκογραφικό συμβόλαιο ή καριέρα στο μόντελινγκ. Το Parade, που μετέφερε τη συνέντευξη στις ΗΠΑ, έγραψε ότι η ίδια νιώθει πως την αντιμετώπισαν σαν αντικείμενο και την εκμεταλλεύτηκαν ως νέα γυναίκα.

Τι αποκάλυψε για την κακοποίηση στα 10;

Στα 10 της χρόνια, η Γουίλιαμς κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τη μεγαλύτερη κόρη οικογενειακών φίλων. Χρειάστηκαν χρόνια για να καταλάβει τι είχε συμβεί. Λέει ότι το συνειδητοποίησε πλήρως μόλις στο πανεπιστήμιο.

Η μητέρα της το έμαθε δεκαετίες αργότερα, όταν έγραφαν μαζί το βιβλίο «You Have No Idea», που κυκλοφόρησε το 2012. Η Γουίλιαμς περιγράφει τους γονείς της ως μέλη μιας «σιωπηλής γενιάς», για την οποία τα συναισθήματα δύσκολα έβγαιναν σε κουβέντα.

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Στη συνέντευξη λέει ακόμη ότι δεν έχει καμία αμφιβολία πως ο Γουέιντ Ρόμπσον και ο Τζέιμς Σέιφτσακ έλεγαν την αλήθεια στο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» για τον Μάικλ Τζάκσον. Τονίζει ότι η αποκάλυψη μιας κακοποίησης συχνά αργεί χρόνια.

Πώς ξαναστάθηκε στα πόδια της;

Το πρώτο της άλμπουμ, «The Right Stuff», κυκλοφόρησε το 1988 και της χάρισε την πρώτη από τις 11 υποψηφιότητές της για Grammy. Το 1992 η μπαλάντα «Save the Best for Last» έμεινε πέντε εβδομάδες στην κορυφή του αμερικανικού chart και έφτασε στο Νο 1 και σε Αυστραλία, Ολλανδία και Καναδά.

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Το 1995 ηχογράφησε το «Colors of the Wind» για την «Ποκαχόντας» της Disney. Το τραγούδι κέρδισε Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, αν και μέσα στην ταινία το ερμηνεύει η Τζούντι Κουν.

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Στο Μπρόντγουεϊ αντικατέστησε την Τσίτα Ριβέρα στο «Kiss of the Spider Woman» το 1994. Το 2002 έπαιξε τη Μάγισσα στο «Into the Woods» και πήρε υποψηφιότητα για Tony. Στην τηλεόραση έγινε η Γουιλχελμίνα Σλέιτερ του «Ugly Betty» (2006–2010) και η Ρενέ Πέρι του «Desperate Housewives» (2010–2012). Μετρά τρεις υποψηφιότητες για Emmy. Στις 19 Μαρτίου 2007 απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Της ζήτησε ποτέ συγγνώμη η Μις Αμερική;

Ναι, 31 χρόνια μετά. Τον Σεπτέμβριο του 2015 επέστρεψε στον διαγωνισμό ως επικεφαλής κριτής. Ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Μις Αμερική, Σαμ Χάσκελ, της ζήτησε δημόσια συγγνώμη πάνω στη σκηνή για τον τρόπο που της φέρθηκε η οργάνωση.

Ποιους έχει παντρευτεί και πόσα παιδιά έχει;

Η Γουίλιαμς έχει παντρευτεί και χωρίσει τρεις φορές. Πρώτος σύζυγός της ήταν ο Ραμόν Χέρβεϊ ΙΙ (1987–1997) και δεύτερος ο μπασκετμπολίστας Ρικ Φοξ (1999–2004). Ακολούθησε ο Τζιμ Σκριπ (2015–2021).

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Έχει τέσσερα παιδιά, τρεις κόρες και έναν γιο, ηλικίας 26 έως 39 ετών. Ανάμεσά τους η τραγουδίστρια Τζίλιαν Χέρβεϊ και η Σάσα Γκαμπριέλα Φοξ. Είναι γιαγιά ενός τετράχρονου εγγονού.

Σήμερα είναι μόνη, με τον σκύλο της. Έναν τέταρτο γάμο δεν τον αποκλείει, αλλά βάζει όρο: ο σύντροφος θα πρέπει να έχει δικούς του πόρους, γιατί η ίδια πλέον είναι αυτάρκης και πληρώνει μόνη της τους λογαριασμούς της. Ο πατέρας της πέθανε το 2006, στα 70 του, και η μητέρα της το 2024, στα 85 της.

Τι ετοιμάζει τώρα;

Η Γουίλιαμς έπαιζε τη Μιράντα Πρίσλι στο Dominion Theatre του Λονδίνου από τον Οκτώβριο του 2024, στη θεατρική εκδοχή του «The Devil Wears Prada» με μουσική του Έλτον Τζον. Μιλά με ενθουσιασμό για τα χρόνια της στην Αγγλία: το Ascot, το Wimbledon τρεις φορές, το Chelsea Flower Show. Η χειρότερη ανάμνηση ήταν το καλοκαίρι, όταν ένας ποδηλάτης τής άρπαξε το κινητό από το χέρι στο κέντρο του Λονδίνου.

Το 2020 συνίδρυσε το Black Theatre United, μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την εκπροσώπηση των μαύρων καλλιτεχνών στο αμερικανικό θέατρο. Το ένατο στούντιο άλμπουμ της, «Survivor», κυκλοφόρησε στις 23 Αυγούστου 2024.

Η πρώτη της ολοκληρωμένη σόλο περιοδεία στη Βρετανία, «Vanessa Williams: Live in Concert», ξεκινά από τη Γλασκώβη στις 18 Φεβρουαρίου 2027 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Με πληροφορίες από: