wikimedia commons/ Η Βερούσκα δεν ήταν απλώς ένα μοντέλο που φωτογραφιζόταν για περιοδικά. Η ικανότητά της να αλλάζει εκφράσεις, στάσεις, χαρακτήρες και αισθητική την έκανε ιδανική για φωτογράφους που ήθελαν να δημιουργήσουν εικόνες πέρα από τις συμβατικές πόζες

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Το πραγματικό της όνομα ήταν Βέρα φον Λέντορφ και υπήρξε μία από τις πρώτες γυναίκες που αναγνωρίστηκαν διεθνώς ως supermodel.

Η Βερούσκα διακρίθηκε για την ικανότητά της να μεταμορφώνεται μπροστά στον φακό, συνεργαζόμενη με κορυφαίους φωτογράφους και σχεδιαστές της εποχής της.

Πέρα από τον χώρο της μόδας, συμμετείχε σε γνωστές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως η ταινία «Blow-Up», ενώ ασχολήθηκε ενεργά με την τέχνη και το body painting.

Η είδηση του θανάτου της μεταδόθηκε από τη γερμανική εφημερίδα Bild, αναφέροντας ότι έφυγε από τη ζωή στις 24 Νοεμβρίου στο Βερολίνο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη αιτία θανάτου του εμβληματικού μοντέλου, το οποίο άφησε πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

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Σε ηλικία 87 ετών πέθανε η Βερούσκα (Veruschka), το εμβληματικό μοντέλο από τη Γερμανία που σημάδεψε τη μόδα και τη φωτογραφία των δεκαετιών του 1960 και του 1970, αποτελώντας μία από τις πρώτες γυναίκες που απέκτησαν τον χαρακτηρισμό του supermodel. Με την επιβλητική παρουσία της, τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, το ύψος της και την ικανότητά της να μεταμορφώνεται μπροστά στον φακό, έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της εποχής, ενώ ο φωτογράφος Ρίτσαρντ Άβεντον την είχε χαρακτηρίσει «την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

Veruschka, Supermodel Who Appeared in 'Blow-Up,' 'Casino Royale,' Dies at 87 https://t.co/LQPrbu93jn Advertisement Advertisement November 25, 2026

Η Βερούσκα έγινε ευρύτερα γνωστή και μέσα από τη σύντομη, αλλά εμβληματική εμφάνισή της στην ταινία «Blow-Up» του Μικελάντζελο Αντονιόνι το 1966, ενώ συνεργάστηκε με μερικούς από τους σημαντικότερους φωτογράφους και σχεδιαστές της εποχής. Ωστόσο, η ζωή της δεν περιορίστηκε στις φωτογραφίσεις, τις πασαρέλες και τα εξώφυλλα περιοδικών. Η ίδια αντιμετώπιζε τη μόδα ως έναν τρόπο έκφρασης, πειραματισμού και μεταμόρφωσης, ενώ σταδιακά στράφηκε και στην τέχνη.

Την είδηση του θανάτου της μετέδωσε η γερμανική εφημερίδα Bild. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πέθανε στις 24 Νοεμβρίου στο σπίτι της στο Βερολίνο, έχοντας στο πλευρό της φίλους και συγγενείς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου της.

Η παιδική ηλικία που σημαδεύτηκε από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η Βερούσκα, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Βέρα Γκότλιμπε Άννα Γκρέφιν φον Λέντορφ-Στάινoρτ, γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1939 στο Κένιγκσμπεργκ της Ανατολικής Πρωσίας, περιοχή που σήμερα ανήκει στη Ρωσία. Προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια και μεγάλωσε σε μια περίοδο που η Ευρώπη βρισκόταν στη δίνη του πολέμου.

Ο πατέρας της, κόμης Χάινριχ φον Λέντορφ-Στάινoρτ, ήταν μέλος της γερμανικής αντίστασης κατά των Ναζί και συμμετείχε στην αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ στις 20 Ιουλίου 1944. Μετά την αποτυχία της επιχείρησης, συνελήφθη και εκτελέστηκε.

Όπως αναφέρει το The Guardian, η οικογένειά της βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη με τη ναζιστική καταστολή. Η μητέρα της συνελήφθη, ενώ η Βερούσκα και οι δύο αδελφές της οδηγήθηκαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Μετά το τέλος του πολέμου, η οικογένεια επανενώθηκε και εγκαταστάθηκε στο Αμβούργο, έχοντας χάσει μεγάλο μέρος της προηγούμενης ζωής της.

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Η εμπειρία αυτή επηρέασε βαθιά την ίδια, η οποία αργότερα θα περιέγραφε το μόντελινγκ ως έναν τρόπο να ξεφύγει από τη δύσκολη παιδική της ηλικία και να δημιουργήσει διαφορετικές ταυτότητες μέσα από την εικόνα και την τέχνη.

Από τη Φλωρεντία στη Νέα Υόρκη: Πώς γεννήθηκε η Βερούσκα

Μετά τον πόλεμο, η Βέρα φον Λέντορφ σπούδασε τέχνη και, σε ηλικία 20 ετών, βρέθηκε στη Φλωρεντία. Εκεί, το 1959, την ανακάλυψε ο φωτογράφος Ούγκο Μούλας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη της επαφή με τον χώρο του μόντελινγκ.

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Η αρχή, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Το ύψος της, που έφτανε περίπου τα 1,85 μέτρα, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δεν αντιστοιχούσαν στα πιο συμβατικά πρότυπα ομορφιάς που επικρατούσαν τότε. Μια πρώτη προσπάθεια να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη δεν απέδωσε, με αποτέλεσμα να επιστρέψει και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε τον εαυτό της.

Όπως περιγράφει το Business of Fashion, η ίδια δημιούργησε μια διαφορετική επαγγελματική ταυτότητα, υιοθετώντας το όνομα Veruschka, ένα ρωσικής προέλευσης υποκοριστικό του Vera. Το νέο όνομα, μαζί με μια πιο μυστηριώδη και δυναμική παρουσία, συνέβαλε στο να ξεχωρίσει και να γίνει πιο ενδιαφέρουσα για τους φωτογράφους που προηγουμένως δεν είχαν ανταποκριθεί στην εικόνα της.

Το 1964 επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, όπου η βιομηχανία της μόδας άρχισε να την αντιμετωπίζει διαφορετικά. Η διευθύντρια της αμερικανικής Vogue, Diana Vreeland, ήταν μία από τις σημαντικές προσωπικότητες που αναγνώρισαν την ιδιαίτερη παρουσία της, δίνοντάς της τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα της εποχής.

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wikimedia commons/Η συμμετοχή της στην ταινία «Blow-Up» του Μικελάντζελο Αντονιόνι, το 1966, συνέβαλε στην περαιτέρω καθιέρωσή της ως πολιτιστικού συμβόλου.

Τα εξώφυλλα, οι φωτογράφοι και η αμοιβή των 10.000 δολαρίων την ημέρα

Η Βερούσκα δεν ήταν απλώς ένα μοντέλο που φωτογραφιζόταν για περιοδικά. Η ικανότητά της να αλλάζει εκφράσεις, στάσεις, χαρακτήρες και αισθητική την έκανε ιδανική για φωτογράφους που ήθελαν να δημιουργήσουν εικόνες πέρα από τις συμβατικές πόζες.

Συνεργάστηκε με τον Ρίτσαρντ Άβεντον, τον Ίρβινγκ Πεν, τον Χορστ Π. Χορστ, τον Ντέιβιντ Μπέιλι και τον Χέλμουτ Νιούτον, ενώ εμφανίστηκε σε εκατοντάδες εξώφυλλα και φωτογραφικές ιστορίες. Σύμφωνα με το The Guardian, βρέθηκε στο εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue 13 φορές μέσα σε μία δεκαετία, ενώ στο απόγειο της καριέρας της θεωρούνταν ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα στον κόσμο, με αμοιβή που έφτανε τα 10.000 δολάρια την ημέρα.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές φωτογραφικές συνεργασίες της ήταν εκείνη με τον Ρίτσαρντ Άβεντον. Οι δυο τους δημιούργησαν εικόνες που ξεχώρισαν για τη θεατρικότητα, την κίνηση και την ένταση, ενώ το φωτογραφικό αφιέρωμα «Great Fur Caravan», που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, θεωρείται μία από τις πιο ακριβές φωτογραφικές παραγωγές στην ιστορία της μόδας. Σύμφωνα με το CNN, το αφιέρωμα για τη Vogue κόστισε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια και διήρκεσε πέντε εβδομάδες.

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Η Βερούσκα μπορούσε να μεταμορφώνεται από μια επιβλητική, σχεδόν απόκοσμη φιγούρα σε μια παιχνιδιάρικη ή έντονα αισθησιακή παρουσία. Αυτό ακριβώς ήταν που έκανε τις φωτογραφίες της να ξεχωρίζουν και την ίδια να μην περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη αισθητική.

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Η «Blow-Up» και η είσοδος στη μεγάλη οθόνη

Η συμμετοχή της στην ταινία «Blow-Up» του Μικελάντζελο Αντονιόνι, το 1966, συνέβαλε στην περαιτέρω καθιέρωσή της ως πολιτιστικού συμβόλου. Στην ταινία, η οποία αποτυπώνει τη δημιουργική και κοινωνική ατμόσφαιρα του Λονδίνου της δεκαετίας του 1960, εμφανίστηκε ως μια εκδοχή του εαυτού της, σε μια σκηνή απέναντι στον φωτογράφο που υποδύεται ο Ντέιβιντ Χέμινγκς.

Η παρουσία της στην ταινία ήταν σύντομη, αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική, ενώ η εικόνα της συνδέθηκε με την αισθητική της εποχής, όπου η μόδα, η φωτογραφία, η μουσική και ο κινηματογράφος άρχισαν να διαμορφώνουν μια κοινή πολιτιστική γλώσσα.

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Το 1970 πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Veruschka, Poetry of a Woman», που σκηνοθέτησε ο φωτογράφος και κινηματογραφιστής Φράνκο Ρουμπαρτέλι, με τον οποίο διατηρούσε τότε σχέση. Η ταινία εξερευνούσε την εικόνα, το σώμα και την καλλιτεχνική μεταμόρφωση, στοιχεία που χαρακτήριζαν και την υπόλοιπη δουλειά της.

Αργότερα, συμμετείχε σε διαφορετικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το «The Image of Dorian Gray in the Yellow Press» της Ούλρικε Ότινγκερ το 1984, όπου υποδύθηκε τον Ντόριαν Γκρέι ως άνδρα, αλλά και το «The Bride» του 1986, με τον Στινγκ. Το 2006 εμφανίστηκε και στο «Casino Royale», με τον Ντάνιελ Κρεγκ, υποδυόμενη μια παίκτρια πόκερ στο τραπέζι του Τζέιμς Μποντ.

Η τέχνη της μεταμόρφωσης και το body painting

Η σχέση της Βερούσκα με την εικόνα δεν περιορίστηκε ποτέ στο μόντελινγκ. Η ίδια είχε έντονο ενδιαφέρον για την τέχνη, τη φωτογραφία και τη δυνατότητα του σώματος να μεταμορφώνεται σε κάτι διαφορετικό, σχεδόν απροσδόκητο.

Μέσα από τη συνεργασία της με τον φωτογράφο Φράνκο Ρουμπαρτέλι, αλλά και αργότερα με τον καλλιτέχνη Χόλγκερ Τρούλτσ, πειραματίστηκε με το body painting, δημιουργώντας εικόνες στις οποίες το σώμα της γινόταν μέρος του περιβάλλοντος. Με χρώματα, σχέδια και τεχνικές trompe-l’œil, μπορούσε να μοιάζει με πέτρα, φυτό, ζώο ή να ενσωματώνεται σε διαφορετικές επιφάνειες και τοπία.

Σε συνέντευξή της που αναπαράγει το Business of Fashion, είχε εξηγήσει πως, αφού είχε περάσει χρόνια δημιουργώντας διαφορετικούς χαρακτήρες και προσπαθώντας να παρουσιάζεται ως μια όμορφη, θηλυκή γυναίκα, άρχισε να αναρωτιέται τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Η απάντηση ήταν να στραφεί σε εικόνες που δεν είχαν σχέση με την παραδοσιακή έννοια της ομορφιάς, αλλά με την εξερεύνηση της ταυτότητας και της φαντασίας.

Η συγκεκριμένη καλλιτεχνική προσέγγιση την έκανε να ξεχωρίσει και πέρα από τον χώρο της μόδας, καθώς η ίδια αντιμετώπιζε τη φωτογραφία ως ένα πεδίο δημιουργίας και όχι απλώς ως μια διαδικασία παρουσίασης ρούχων.

Η πολιτική της παρουσία και η απομάκρυνση από τη βιομηχανία της μόδας

Το 1971, η Βερούσκα συμμετείχε μαζί με άλλες 27 γυναίκες σε μια σημαντική πρωτοβουλία του γερμανικού περιοδικού Stern, με τίτλο «Wir haben abgetrieben!» («Κάναμε έκτρωση!»). Η καμπάνια είχε στόχο να υποστηρίξει την αλλαγή της νομοθεσίας για τις αμβλώσεις στη Δυτική Γερμανία, σε μια εποχή που η διαδικασία ήταν παράνομη υπό τις περισσότερες συνθήκες. Η συμμετοχή της αποτέλεσε ένα ακόμη στοιχείο της δημόσιας παρουσίας της, η οποία δεν περιοριζόταν στις φωτογραφίσεις και την αισθητική.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η ίδια άρχισε να απομακρύνεται από το mainstream μόντελινγκ. Η Βερούσκα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία αντιμετώπιζε τα μοντέλα, ενώ επιθυμούσε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία στην καλλιτεχνική δημιουργία.

Σε συνέντευξή της το 2009 είχε αναφερθεί στην αλλαγή της διεύθυνσης της Vogue και στην επιθυμία της τότε διευθύντριας, Γκρέις Μιραμπέλα, να παρουσιάζεται ως μια πιο συμβατική γυναίκα. «Ήθελε να είμαι αστή και εγώ δεν ήθελα να είμαι έτσι», είχε πει, εξηγώντας ότι μετά από εκείνη την περίοδο δεν εργάστηκε για μεγάλο διάστημα ως μοντέλο.

Σε συνέντευξή της το 2008 στην Bild, την οποία αναφέρει το CNN, είχε επίσης δηλώσει: «Δεν ήθελα ποτέ να είμαι ένα μοντέλο, ένα άνευ νοήματος αντικείμενο». Η ίδια είχε εξηγήσει πως επιθυμούσε να μπορεί να απομακρύνεται όταν δεν αισθανόταν άνετα και να έχει την απόλυτη ελευθερία να δημιουργεί και να εκφράζεται.

Οι επιστροφές στην πασαρέλα και η διαχρονική της παρουσία

Παρά την απομάκρυνσή της από το μόντελινγκ, η Βερούσκα δεν έπαψε να συνδέεται με τη μόδα. Επέστρεψε περιστασιακά σε φωτογραφίσεις και επιδείξεις, με την παρουσία της να εξακολουθεί να ξεχωρίζει ακόμη και δεκαετίες μετά το απόγειο της καριέρας της.

Το 1994 περπάτησε στην πασαρέλα της Chanel, ενώ το 2011, σε ηλικία 71 ετών, συμμετείχε στην επίδειξη του Giles Deacon στο Λονδίνο. Το 2017, ο οίκος Acne Studios την επέλεξε για το lookbook της συλλογής Resort 2018, αποδεικνύοντας ότι η εικόνα της εξακολουθούσε να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη μόδα.

Η Βερούσκα δεν ήταν ένα μοντέλο που παρέμεινε συνδεδεμένο με μία μόνο εικόνα ή με ένα συγκεκριμένο πρότυπο ομορφιάς. Αντίθετα, η ίδια επέλεξε να χρησιμοποιήσει την εικόνα της ως μέσο πειραματισμού, να δημιουργήσει διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της και να απομακρυνθεί από τις προσδοκίες που συνόδευαν την επιτυχία της.

Με την πορεία της, συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής αντίληψης για το μόντελινγκ, όπου η προσωπικότητα, η καλλιτεχνική έκφραση και η δυνατότητα μεταμόρφωσης μπορούσαν να έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με την εξωτερική εμφάνιση. Και αυτός είναι ίσως ο λόγος που η παρουσία της εξακολουθεί να ξεχωρίζει στις εικόνες της μόδας, ακόμη και σήμερα.

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