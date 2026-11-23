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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο τελικός του διαγωνισμού Miss Universe διεξάγεται την Τρίτη στο Πουέρτο Ρίκο με τη συμμετοχή υποψηφίων από όλο τον κόσμο.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί η 24χρονη Ολίβια Βασιλοπούλου, η οποία σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και διαθέτει πολυπολιτισμικό υπόβαθρο με καταγωγή από την Αυστραλία.

Η υποψήφια παρουσίασε στη σκηνή βραδινό φόρεμα, μαγιό και μια ιδιαίτερη στολή εμπνευσμένη από την αρχαία Ελληνίδα πολεμίστρια.

Η στολή της, που περιλαμβάνει χρυσή πανοπλία και πυρσό, είναι αφιερωμένη στην Αρχαία Ολυμπία και συμβολίζει το Ολυμπιακό πνεύμα.

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Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη της φετινής Miss Universe βρίσκονται τα καλλιστεία, με τον μεγάλο τελικό να είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη στο Πουέρτο Ρίκο.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί η 24χρονη Ελληνοαυστραλή Ολίβια Βασιλοπούλου, η οποία ξεχωρίζει τόσο για τις εμφανίσεις της στη σκηνή του διαγωνισμού όσο και για το ακαδημαϊκό της υπόβαθρο, καθώς έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες.

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Στις τελευταίες πασαρέλες της, η Ελληνίδα υποψήφια εμφανίστηκε με μαγιό, με ένα εντυπωσιακό βραδινό φόρεμα, αλλά και με μια ιδιαίτερη στολή εμπνευσμένη από την αρχαία Ελληνίδα πολεμίστρια.

Η εμφάνισή της με το λαμπερό φόρεμα συγκέντρωσε θερμές αντιδράσεις και επευφημίες, ενώ η ίδια διαθέτει ένα ιδιαίτερα πολυπολιτισμικό προφίλ. Γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από γονείς ελληνικής καταγωγής, μιλά πέντε γλώσσες και έχει μεγαλώσει έχοντας ως σημεία αναφοράς τη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και την Αθήνα.

Λίγο νωρίτερα, είχε περπατήσει στην πασαρέλα με μαγιό, εντυπωσιάζοντας με την αυτοπεποίθηση, την άνεση και το χαμόγελό της.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η εμφάνισή της με τη στολή της αρχαίας Ελληνίδας πολεμίστριας. Όπως εξήγησε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram, η δημιουργία είναι αφιερωμένη στην Αρχαία Ολυμπία, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η στολή περιλαμβάνει χρυσή πανοπλία, μπλε κάπα και έναν πυρσό, στοιχεία που παραπέμπουν στη δύναμη, το θάρρος και το διαχρονικό συμβολισμό του Ολυμπιακού πνεύματος.

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«Εμπνευσμένο από τη δύναμη και το θάρρος των αρχαίων Ελλήνων πολεμιστών, το σύνολο περιλαμβάνει εντυπωσιακή χρυσή πανοπλία, επιβλητική μπλε κάπα και έναν πυρσό που συμβολίζει την άσβεστη φλόγα του Ολυμπιακού πνεύματος. Μια γιορτή της ιστορίας, της μυθολογίας και της εθνικής υπερηφάνειας, που ζωντανεύει στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Universe», έγραψε στην ανάρτησή της.

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