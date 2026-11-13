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Αρκετές ακόμη διαγωνιζόμενες από αφρικανικές χώρες έρχονται αντιμέτωπες με παρόμοια προβλήματα, λόγω της Προεδρικής Διακήρυξης 10998 που περιορίζει την έκδοση θεωρήσεων για πολίτες συγκεκριμένων κρατών.

Η εκπρόσωπος της Ζάμπια, Pamela Mubanga, αναγκάστηκε ήδη να αποσυρθεί από τη διοργάνωση, ενώ η συμμετοχή υποψηφίων από το Νότιο Σουδάν και άλλες πέντε χώρες παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη.

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Η εκπρόσωπος της Ζιμπάμπουε στα καλλιστεία Miss Universe, Roseanna Hall, καθώς και αρκετές ακόμη διαγωνιζόμενες από αφρικανικές χώρες, κινδυνεύουν να χάσουν τη φετινή διοργάνωση στο Πουέρτο Ρίκο, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση βίζας για τις ΗΠΑ,σημείο που εμποδίζει την συμμετοχή τους .

Η Hall πρόκειται να εκπροσωπήσει τη χώρα της στην 75η διοργάνωση του Miss Universe, με τον μεγάλο τελικό να έχει προγραμματιστεί για τις 24 Νοεμβρίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαραίτητη βίζα για το ταξίδι της.

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«Προσπαθούμε εδώ και καιρό, κάνοντας συνεχείς προσπάθειες για να εγκριθεί η βίζα μου», ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η ίδια δεν είναι η μοναδική Αφρικανή υποψήφια που επηρεάζεται από τους περιορισμούς. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε από την Ζάμπια η απόσυρση της εκπροσώπου της, Pamela Mubanga, από τον διαγωνισμό, λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Οι διαγωνιζόμενες άρχισαν να φτάνουν στο Πουέρτο Ρίκο στις 8 Νοεμβρίου, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εγγραφές, στις πρόβες και στις υπόλοιπες δραστηριότητες πριν από τον διαγωνισμό. Η καθυστέρηση στην έκδοση των θεωρήσεων δημιουργεί πρόσθετη πίεση τόσο για τη Hall όσο και για άλλες υποψήφιες, μεταξύ των οποίων και η εκπρόσωπος του Νότιου Σουδάν.

«Σήμερα ήταν η ημέρα που επρόκειτο να αναχωρήσω για το Πουέρτο Ρίκο, για την 75η διοργάνωση του Miss Universe», δήλωσε η Hall.

Η Ζιμπάμπουε είναι μία από τις 19 χώρες που υπόκεινται σε μερικούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς από τις ΗΠΑ, βάσει της Προεδρικής Διακήρυξης 10998, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026. Τα μέτρα προβλέπουν αναστολή της έκδοσης τουριστικών, φοιτητικών και μεταναστευτικών θεωρήσεων για πολίτες των συγκεκριμένων χωρών, καθώς και περιορισμούς σε άλλες κατηγορίες βίζας.

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός Miss Universe Zambia διευκρίνισε ότι η περίπτωση της Mubanga συνδέεται άμεσα με τους συγκεκριμένους περιορισμούς και όχι με προσωπικά ή οργανωτικά ζητήματα.

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Η 25χρονη Mubanga, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια, είχε στεφθεί Miss Universe Zambia στις 8 Οκτωβρίου και επρόκειτο να εκπροσωπήσει τη χώρα της στον διεθνή διαγωνισμό.

Με βάση την ανακοίνωση, ακόμη πέντε αφρικανικές χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, χωρίς να έχουν κατανομαστεί.

Η Hall αποκάλυψε ότι τις τελευταίες εβδομάδες βρισκόταν στη Νότια Αφρική, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τη βίζα της, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή της στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες.

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«Δεν είμαι η μόνη που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση. Ορισμένες από τις Αφρικανές συναγωνίστριές μου αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και γνωρίζω ακριβώς τι περνούν», ανέφερε.

Αβεβαιότητα για τη συμμετοχή της εξέφρασε και η εκπρόσωπος του Νότιου Σουδάν, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση της Hall: «Είναι 50-50 το αν θα καταφέρουμε να συμμετάσχουμε».

Παρά τις δυσκολίες, η εκπρόσωπος της Ζιμπάμπουε εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα βρεθεί λύση, γράφοντας σε προηγούμενη ανάρτησή της: «Ο αγώνας για να φτάσει η Ζιμπάμπουε στο Πουέρτο Ρίκο συνεχίζεται».

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Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο José Miguel Agrelot Coliseum, στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.