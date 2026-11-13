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Σάλο έχει προκαλέσει η απρεπής συμπεριφορά μιας υποψήφιας στα εθνικά καλλιστεία.

Συγκεκριμένα το νεαρό μοντέλο Μις Σούκρε, Τζουλιάνα Ναβίλα Γκόμες, εντοπίστηκε να σπρώχνει συνυποψήφιές της, με έναν και μόνο σκοπό, να εξασφαλίσει καλύτερη θέση στο πλάνο.

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😳 Momento incómodo en el Concurso Nacional de Belleza en Cartagena quedó registrado en video. Las imágenes, grabadas en las escaleras del Hotel Hilton, muestran una supuesta confrontación entre las representantes de Sucre, Tolima y Valle del Cauca. 🎥 El video se difundió en redes sociales y generó comentarios sobre lo ocurrido entre las candidatas. #ConcursoNacionalDeBelleza #Cartagena #Reinado #Belleza #Colombia — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 10, 2026

Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όπου η Γκόμες φαίνεται αρχικά να σπρώχνει τη Μις Βάγιε, Βαλεντίνα Ντούκε Εστράδα, ενώ στη συνέχεια έκανε το ίδιο με τη Μις Τολίμα, Βαλέρι Ζάριθ Μαρτίνεθ.

Η συμπεριφορά της συνυποψήφιάς τους προκάλεσε δυσανασχέτηση και στις δύο κοπέλες με την παρέμβαση .

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε πολύ γρήγορα στα social media και φυσικά έγινε viral . Πολλοί θεώρησαν «αγενή» τη συμπεριφορά της κοπέλας ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι το βίντεο ήταν πολύ σύντομο για να διαπιστωθεί εάν η κίνηση του μοντέλου ήταν σκόπιμη.