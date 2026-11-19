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Η πασαρέλα που στήθηκε σε παραλία ξενοδοχείου στο Πουέρτο Ρίκο, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τα καλλιστεία Miss Universe 2026, εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία για αρκετές από τις διαγωνιζόμενες, με τα βίντεο από την εκδήλωση να προκαλούν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο ξενοδοχείο Caribe Hilton, στο Σαν Χουάν, όπου είχε τοποθετηθεί ένα ειδικό στρώμα πάνω στην άμμο για να δημιουργηθεί ο διάδρομος της πασαρέλας. Ωστόσο, η επιφάνεια αποδείχθηκε ιδιαίτερα ασταθής, με αποτέλεσμα αρκετές υποψήφιες να δυσκολεύονται να περπατήσουν με τα ψηλοτάκουνα παπούτσια τους.

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Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, οι διαγωνιζόμενες φαίνονται να σκοντάφτουν και να χάνουν την ισορροπία τους, ενώ ορισμένες έφτασαν πολύ κοντά στο να πέσουν. Ανάμεσά τους ήταν οι εκπρόσωποι του Κοσόβου, των Φιλιππίνων, του Περού και της Βενεζουέλας.

Οι αντιδράσεις στα social media

Τα στιγμιότυπα έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να επικρίνουν την επιλογή της συγκεκριμένης επιφάνειας και να επισημαίνουν τους κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των διαγωνιζομένων.

«Αυτό θέτει τις διαγωνιζόμενες σε κίνδυνο. Θα μπορούσαν να σπάσουν το πόδι τους. Απαράδεκτο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι στάθηκαν στον κίνδυνο τραυματισμού των αστραγάλων τους, δεδομένου ότι περπατούσαν με ψηλά τακούνια πάνω σε ένα ασταθές υπόστρωμα.

«Τα καημένα τα κορίτσια, λίγο έλειψε να τους γυρίσει ο αστράγαλος με ένα μόνο βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα από τα σχόλια.

75 años cumple el Miss Universo y así se ven los eventos que Raúl Rocha permite que se hagan bajo el sello de la marca; es una vergüenza😭 El spot de mala muert3, las mujeres casi salen con esguinces, no las incluyeron a todas y el señor de la bandera por poco les pega con su euforia. — nacho con O (@NachoConO) November 14, 2026

Η απάντηση του οργανισμού Miss Universe

Μετά τις αντιδράσεις, ο οργανισμός Miss Universe εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη της εκδήλωσης.

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Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη διοργάνωση «δεν ανταποκρίθηκε στα απαιτούμενα πρότυπα αριστείας και επαγγελματισμού». Παράλληλα, σύμφωνα με το Hola!, διευκρίνισε ότι δεν είχε συμμετοχή στην επιχειρησιακή διαχείριση της εκδήλωσης και ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις αποφάσεις της παραγωγής.

Ο οργανισμός εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα και τις αξίες του θεσμού.

Ο διαγωνισμός Miss Universe 2026 είναι προγραμματισμένος για τις 24 Νοεμβρίου, με τις προετοιμασίες των υποψηφίων να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

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