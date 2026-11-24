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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη σε δύο γαλοπούλες κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών.
- Ο Αμερικανός πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε την εκδήλωση για να αναφερθεί σε ζητήματα οικονομίας, πληθωρισμού και στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.
- Κατά την ομιλία του, ο ίδιος σχολίασε τις εργασίες αναβάθμισης στον Λευκό Οίκο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο ελικοδρόμιο.
- Τέλος, ο κ.
- Τραμπ υποσχέθηκε ότι η αντίστοιχη τελετή του επόμενου έτους θα πραγματοποιηθεί στη νέα αίθουσα χορού της προεδρικής κατοικίας.
Ούτε την καθιερωμένη τελετή απονομής χάριτος σε δύο γαλοπούλες, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, άφησε ανεκμετάλλευτη ο Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκοντας την ευκαιρία να αναφερθεί σε μια σειρά από θέματα, από τις παρεμβάσεις στον Λευκό Οίκο μέχρι την οικονομία και τις τελευταίες εκλογές.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο, παρουσία και της συζύγου του, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο γαλοπούλες που γλίτωσαν από το γιορτινό τραπέζι ονομάζονταν Freedom (Ελευθερία) και Feathers (Πουπουλένια). Τα ονόματά τους, πάντως, δεν ενθουσίασαν ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος σχολίασε ότι έχει ακούσει καλύτερα και πως ήταν «λίγο εκτός τόπου».
Αυτό δεν τον εμπόδισε να τους απονείμει χάρη, ανακοινώνοντας: «Χορηγώ πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων χάρη -εννοώ ότι θα ζήσουν για πάντα- σε δύο υπέροχες γαλοπούλες των Ευχαριστιών, δύο σπέσιαλ γαλοπούλες».
Από το νέο ελικοδρόμιο μέχρι τις τιμές
Πριν από την απονομή της χάρης, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε αρκετά από τα θέματα που απασχολούν την κυβέρνησή του, ξεκινώντας από τις αλλαγές στον Λευκό Οίκο. Εξήρε το νέο ελικοδρόμιο, σημειώνοντας ότι θα χρησιμοποιείται και «για άλλα πράγματα», ενώ υποστήριξε πως το προεδρικό μέγαρο «ποτέ δεν ήταν ωραιότερο από τώρα».
Στη συνέχεια πέρασε στην οικονομία και στις τιμές, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του παρέλαβε «τις υψηλότερες τιμές και τον χειρότερο πληθωρισμό» και ότι εργάζεται για τη μείωσή τους μέρα με τη μέρα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις τελευταίες εκλογές, εκφράζοντας την απορία του για το αποτέλεσμα και ζητώντας, όπως είπε, να βρεθεί κάποιος να του εξηγήσει «τι ακριβώς συνέβη».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ισχυρίστηκε ότι «δημιουργήσαμε 25 τρισ. δολάρια σε πλούτο και χάσαμε 6 τρισ. στις εκλογές», χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αριθμούς ή υπολογισμούς βασίζονται οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις.
Η επόμενη τελετή στην αίθουσα χορού
Κλείνοντας, ο Τραμπ έδωσε και μια πρόγευση για την επόμενη χρονιά, υποσχόμενος ότι η τελετή απονομής χάριτος στις γαλοπούλες θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα χορού που κατασκευάζεται στον Λευκό Οίκο.
Ο ίδιος χαρακτήρισε τον χώρο «ένα από τα πιο ασφαλή σημεία» που έχουν κατασκευαστεί, συνδέοντας έτσι και το παραδοσιακό έθιμο με ένα από τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην προεδρική κατοικία.
Φωτογραφίες: REUTERS