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Σε εορταστικούς ρυθμούς Thanksgiving κινείται η Times Square της Νέας Υόρκης, με την εμβληματική κρυστάλλινη μπάλα της Πρωτοχρονιάς να αποκτά μια διαφορετική, χιουμοριστική εμφάνιση.

Για πρώτη φορά, το διάσημο σύμβολο των πρωτοχρονιάτικων εορτασμών μεταμορφώνεται σε γαλοπούλα, τιμώντας με έναν πρωτότυπο τρόπο την αμερικανική γιορτή.

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Από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 07:00 το πρωί έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου την ίδια ώρα, η μπάλα της Times Square θα προβάλλει το πρόσωπο μιας γαλοπούλας, προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά στο εορταστικό σκηνικό της Νέας Υόρκης.

The Times Square New Year's Eve Ball is getting into the Thanksgiving spirit. From Wednesday at 7 a.m. to Friday at 7 a.m., the crystal ball will display a turkey face. 🦃 pic.twitter.com/AlI025GZYe November 23, 2026

Η ιδιαίτερη αυτή μεταμόρφωση δίνει μια παιχνιδιάρικη διάσταση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της αμερικανικής μεγαλούπολης, το οποίο κάθε χρόνο συγκεντρώνει τα βλέμματα εκατομμυρίων ανθρώπων κατά την αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου.

Η πρωτοβουλία συνδέει δύο σημαντικές αμερικανικές γιορτές, το Thanksgiving και την Πρωτοχρονιά, με την Times Square να προσαρμόζει για λίγες ημέρες το διάσημο σύμβολό της στο πνεύμα των ημερών.