12 νεαροί που επέβαιναν σε μηχανές, περικύκλωσαν ένα αυτοκίνητο και άρχισαν να το χτυπούν με κλωτσιές και γροθιές.

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Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν σε πολυσύχναστο δρόμο της Νέας Υόρκης, όταν περίπου 12 νεαροί που επέβαιναν σε μηχανές, περικύκλωσαν ένα αυτοκίνητο και άρχισαν να το χτυπούν με κλωτσιές και γροθιές. Ο οδηγός του οχήματος πέρασε πάνω από μία μοτοσικλέτα για να ξεφύγει.

Η επίθεση από τους νεαρούς με τις μηχανές σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Ρίτσμοντ του Στάτεν Άιλαντ στη νοτιοδυτική Νέα Υόρκη.

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About a DOZEN MASKED teenagers on dirt bikes film themselves surrounding and ATTACKING a driver that had stopped at a red light in Staten Island⚠️



The driver had to escape while the mob chased the vehicle. Cannot imagine how scary and traumatizing it would be to be in that car… pic.twitter.com/t6JwqUGDIB — AMERICANVibes (@AMErikaNGIRLLL) November 14, 2026

Στόχος ένα λευκό Honda CR-V, το οποίο είχε σταματήσει στο κόκκινο φανάρι όταν οι νεαροί το περικύκλωσαν, εμποδίζοντας τον οδηγό να ξεκινήσει. Όταν το φανάρι έγινε πράσινο, ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να φύγει, περνώντας πάνω από μία μπλε μηχανή που του έκλεινε τον δρόμο. Οι υπόλοιποι μοτοσικλετιστές άρχισαν να καταδιώκουν το Honda και η άγρια καταδίωξη καταγράφηκε από την κάμερα του κινητού ενός οδηγού μηχανής.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, η οποία ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους.

Κάτοικοι του Στάτεν Άιλαντ καταγγέλλουν ότι παρόμοια περιστατικά με ομάδες νεαρών που κινούνται επικίνδυνα με μηχανές έχουν αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο διάστημα.