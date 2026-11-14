Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν σε πολυσύχναστο δρόμο της Νέας Υόρκης, όταν περίπου 12 νεαροί που επέβαιναν σε μηχανές, περικύκλωσαν ένα αυτοκίνητο και άρχισαν να το χτυπούν με κλωτσιές και γροθιές. Ο οδηγός του οχήματος πέρασε πάνω από μία μοτοσικλέτα για να ξεφύγει.
Η επίθεση από τους νεαρούς με τις μηχανές σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Ρίτσμοντ του Στάτεν Άιλαντ στη νοτιοδυτική Νέα Υόρκη.
Στόχος ένα λευκό Honda CR-V, το οποίο είχε σταματήσει στο κόκκινο φανάρι όταν οι νεαροί το περικύκλωσαν, εμποδίζοντας τον οδηγό να ξεκινήσει. Όταν το φανάρι έγινε πράσινο, ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να φύγει, περνώντας πάνω από μία μπλε μηχανή που του έκλεινε τον δρόμο. Οι υπόλοιποι μοτοσικλετιστές άρχισαν να καταδιώκουν το Honda και η άγρια καταδίωξη καταγράφηκε από την κάμερα του κινητού ενός οδηγού μηχανής.
Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, η οποία ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους.
Κάτοικοι του Στάτεν Άιλαντ καταγγέλλουν ότι παρόμοια περιστατικά με ομάδες νεαρών που κινούνται επικίνδυνα με μηχανές έχουν αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο διάστημα.