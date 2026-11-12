Η κατάρρευση τριώροφου κτιρίου, που βρισκόταν πλάι σε εργοτάξιο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους χθες Τετάρτη, ανακοίνωσαν οι αρχές της Νέας Υόρκης.
Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου, που είχε ανεγερθεί τα χρόνια του 1930, παραμένει άγνωστη σε αυτό το στάδιο.
Επιτόπου, στο Μπρούκλιν, στη γειτονιά Φλάτμπους, πυροσβέστες και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έψαχναν στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε, μπροστά από άλλο — πολυκατοικία, τοίχος της οποίας έπεσε αφήνοντας τρύπα να χάσκει και να διακρίνεται το εσωτερικό διαμερισμάτων.
Άνδρες της πυροσβεστικής ανέσυραν θύματα από τα συντρίμμια, ανάμεσά τους παιδί που μετέφεραν πάνω σε φορείο προς ασθενοφόρο, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.
Το πυροσβεστικό σώμα της νέας Υόρκης εξήγησε πως ειδοποιήθηκε ότι κόσμος είχε παγιδευτεί στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε περί τις 16:00 (τοπική ώρα• 23:00 ώρα Ελλάδας).
Διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου μόλις τον ανέσυραν, ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση. Άλλοι έξι τραυματίστηκαν πιο ελαφρά. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι άνθρωποι που δούλευαν στο κοντινό εργοτάξιο.
Η υπηρεσία δόμησης του δήμου της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι στελέχη της βρίσκονται επιτόπου για «να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης» και να κάνουν «επιθεωρήσεις» της στατικής επάρκειας παρακείμενων κτιρίων.