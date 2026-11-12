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Η κατάρρευση τριώροφου κτιρίου, που βρισκόταν πλάι σε εργοτάξιο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους χθες Τετάρτη, ανακοίνωσαν οι αρχές της Νέας Υόρκης.

Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου, που είχε ανεγερθεί τα χρόνια του 1930, παραμένει άγνωστη σε αυτό το στάδιο.

Επιτόπου, στο Μπρούκλιν, στη γειτονιά Φλάτμπους, πυροσβέστες και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έψαχναν στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε, μπροστά από άλλο — πολυκατοικία, τοίχος της οποίας έπεσε αφήνοντας τρύπα να χάσκει και να διακρίνεται το εσωτερικό διαμερισμάτων.

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🚨 #LATEST: One person has died after being trapped under the rubble of a collapsed building in New York



▪️ One person died and 12 residents of the apartment building were injured in the collapse in #Brooklyn, #NewYork.



▪️ New York City Fire Department (FDNY) officials said… pic.twitter.com/mAg4FwLCHl — APA News Agency (@APA_English) November 12, 2026

Άνδρες της πυροσβεστικής ανέσυραν θύματα από τα συντρίμμια, ανάμεσά τους παιδί που μετέφεραν πάνω σε φορείο προς ασθενοφόρο, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Το πυροσβεστικό σώμα της νέας Υόρκης εξήγησε πως ειδοποιήθηκε ότι κόσμος είχε παγιδευτεί στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε περί τις 16:00 (τοπική ώρα• 23:00 ώρα Ελλάδας).

Dazed survivors climb out of the debris of collapsed Brooklyn building.

Rescue efforts are still ongoing to reach more people trapped inside. At least two have died and dozens are injured.

pic.twitter.com/RpfJAIYzPa — ZONE X (@HwltAl6512) November 12, 2026

Διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου μόλις τον ανέσυραν, ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση. Άλλοι έξι τραυματίστηκαν πιο ελαφρά. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι άνθρωποι που δούλευαν στο κοντινό εργοτάξιο.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι στελέχη της βρίσκονται επιτόπου για «να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης» και να κάνουν «επιθεωρήσεις» της στατικής επάρκειας παρακείμενων κτιρίων.