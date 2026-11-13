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Ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας βρίσκονται δύο ανήλικα παιδιά και εργαζόμενοι που απασχολούνταν σε γειτονικό εργοτάξιο.

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η κατάρρευση να συνδέεται με εργασίες εκσκαφής που πραγματοποιούνταν σε διπλανό οικόπεδο την ώρα του συμβάντος.

Ο δήμαρχος της πόλης διέταξε τον έλεγχο εκατό ακινήτων που συνδέονται με τις εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στις επίμαχες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την κατάρρευση του κτηρίου.

Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της πολύνεκρης καταστροφής παραμένουν σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.

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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη η κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στο Μπρούκλιν, που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά. Την ώρα που οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη, συγκλονιστικά βίντεο από τις τελευταίες στιγμές πριν από την κατάρρευση έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σε ένα από τα βίντεο, που καταγράφηκε μέσα σε διαμέρισμα του κτηρίου, ένα μικρό αγόρι φαίνεται να τρέχει προς τη μητέρα του, καθώς αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας τοίχος αρχίζει να καταρρέει και η καταγραφή διακόπτεται απότομα.

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Ένα δεύτερο βίντεο, από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου, αποτυπώνει τη στιγμή που το τριώροφο κτίσμα καταρρέει, με ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης να καλύπτει την περιοχή. Ο εκκωφαντικός ήχος της κατάρρευσης αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

WATCH: Terrifying footage shows the moment Brooklyn building collapsed Wednesday, killing eight people and leaving several others in critical condition. https://t.co/JXSA8998Fu November 12, 2026

Στο μικροσκόπιο οι εργασίες στο διπλανό εργοτάξιο

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η κατάρρευση να συνδέεται με τις εργασίες εκσκαφής που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό εργοτάξιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κτήριο κατέρρευσε προς την πλευρά του συγκεκριμένου οικοπέδου.

Μετά την τραγωδία, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, έδωσε εντολή να ελεγχθούν περίπου 100 ακίνητα σε ολόκληρη την πόλη, τα οποία συνδέονται με πέντε εταιρικές οντότητες που εμπλέκονται στις κατασκευαστικές εργασίες.

Doorbell camera footage captured the moment a three-story building collapsed in Brooklyn’s Flatbush neighborhood on Wednesday, killing eight people, including two children, and injuring 18 others. https://t.co/bDsocIE0cX — CBS News (@CBSNews) November 13, 2026

Τα θύματα της τραγωδίας

Ανάμεσα στους οκτώ ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται δύο ξαδέλφια, ηλικίας μόλις 9 και 10 ετών. Πρόκειται για τον 10χρονο Κέβιν Σαντιάγο Ρέγιες Γκονσάλες και την 9χρονη Νικόλ Ντανιέλα Ροντρίγκες.

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Τη ζωή του έχασε επίσης ο 26χρονος Χοσέ Λουίς Καγουάνα, μετανάστης από τον Ισημερινό, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στις ΗΠΑ πριν από έξι χρόνια. Ήταν πατέρας ενός μικρού αγοριού, ενώ η σύζυγός του περιμένει το δεύτερο παιδί τους. Ο αδελφός του, μιλώντας στο Univision, περιέγραψε την απώλειά του.

Ένα ακόμη θύμα ήταν ο 26χρονος Έντγκαρ Σαντιάγο Σαπόν, ο οποίος ήταν παντρεμένος και αφήνει πίσω του έναν εξάχρονο γιο. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο 22χρονος Γκαμπριέλ Σιγκουένσια, ένας από τους δύο ανθρώπους που υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της περιοχής.

Στη λίστα των θυμάτων περιλαμβάνονται ακόμη ο 23χρονος Μαμαντού Μπάρι, με καταγωγή από τη Γουινέα, καθώς και οι 31χρονοι Χουάν Ντανιέλ Σαλβάδα Γκουσμάν και Ντιαγέ Μαμαντού.

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Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία, επισημαίνοντας ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν γονείς, παιδιά, νέες οικογένειες και μετανάστες από το Μεξικό, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Τρινιντάντ και άλλες χώρες. Όπως ανέφερε, δύο από τους νεκρούς εργάζονταν στο γειτονικό εργοτάξιο, όπου πραγματοποιούνταν οι εκσκαφές την ώρα της κατάρρευσης.