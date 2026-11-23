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Οι χρήστες υποστήριξαν ότι η κίνηση αυτή αποδεικνύει πως ο πολιτικός είναι ερπετοειδές ον ή δαίμονας που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος ως άνθρωπος.

Ο 32χρονος βουλευτής αναγκάστηκε να διαψεύσει δημόσια τους ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι είναι άνθρωπος και τονίζοντας το νομοθετικό του έργο ως απόδειξη της ιδιότητάς του.

Παρά την έλλειψη οποιουδήποτε επιστημονικού στοιχείου, η διαδικτυακή συζήτηση για την υποτιθέμενη παρουσία εξωγήινων όντων σε θέσεις εξουσίας έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

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Μια απρόσμενη κίνηση των ματιών του στάθηκε αρκετή για να βρεθεί ένας πολιτικός της Νέας Υόρκης στο επίκεντρο μιας αλλόκοτης θεωρίας συνωμοσίας που διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για τον 32χρονο Τζόρνταν Ράιτ, μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης με το Δημοκρατικό Κόμμα, ο οποίος κλήθηκε να ξεκαθαρίσει δημόσια ότι είναι… άνθρωπος και όχι ερπετοειδής εξωγήινος που έχει μεταμφιεστεί σε άνθρωπο.

SHOCK VIDEO: for the first time ever demons, crossing the astral plane into our dimension, has been caught on film in New York City.



The creatures were caught on film during a televised meeting of the communist party.. pic.twitter.com/b1GpXbUafL Advertisement Advertisement November 22, 2026

Η υπόθεση ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Εκεί, ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι παρουσίαζε το σχέδιό του για το κλείσιμο των φυλακών του Ράικερς Άιλαντ, όταν ο Ράιτ, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, καταγράφηκε σε βίντεο να χαμογελά, να ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του και στη συνέχεια να στρέφει τα μάτια του προς τα πάνω, αποκαλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό το λευκό τους μέρος.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο απομονώθηκε και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να ερμηνεύουν την κίνηση ως υποτιθέμενη απόδειξη ότι ο πολιτικός δεν είναι άνθρωπος, αλλά ένα ερπετόμορφο πλάσμα ή ακόμη και δαίμονας.

🚨🇺🇸The real name of the "REPTILIAN" from the video of Mamdani's speech is Jordan J.G. Wright.



J.G. Wright is a Democratic New York State Assemblyman. pic.twitter.com/x1yJRofqfg — Mario ZNA (@MarioBojic) November 22, 2026

«Έτσι ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους οι σαύρες»

Το βίντεο συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων, ενώ αρκετοί χρήστες το συνέδεσαν με τη θεωρία συνωμοσίας περί ερπετοειδών εξωγήινων, σύμφωνα με την οποία τέτοια πλάσματα ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους έχοντας λάβει ανθρώπινη μορφή.

«Έτσι ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους οι σαύρες», υποστήριξε ένας από τους χρήστες που αναπαρήγαγαν το βίντεο.

«Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι υπάρχουν κανονικοί εξωγήινοι, όπως στην ταινία “Men in Black”, που κυκλοφορούν ανάμεσά μας μεταμφιεσμένοι σε ανθρώπους και κρύβονται σε κοινή θέα», πρόσθεσε.

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Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν συνοδεύονται από επιστημονικά στοιχεία, η διαδικτυακή συζήτηση πήρε διαστάσεις, αναγκάζοντας τον ίδιο τον Ράιτ να απαντήσει στη φημολογία.

Σε δηλώσεις του στη New York Post, ο πολιτικός ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή που καταγράφηκε το βίντεο. Παράλληλα, επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια, επικαλούμενος μάλιστα το έργο του ως αιρετού εκπροσώπου.

«Προφανώς είμαι ανθρώπινο ον και η ανθρωπιά μου φαίνεται μέσα από το νομοθετικό μου έργο, όπως τα 4 εκατομμύρια δολάρια για το κέντρο περιβαλλοντικής δικαιοσύνης WE ACT στο Χάρλεμ», ανέφερε. Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για ερπετά ή εξωγήινους».

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Ποιος είναι ο Τζόρνταν Ράιτ

Ο Τζόρνταν Ράιτ είναι γιος του Κιθ Λ. Τ. Ράιτ, ο οποίος προεδρεύει της οργάνωσης του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μανχάταν. Ο ίδιος εκπροσωπεί την 70ή εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, στην οποία περιλαμβάνονται το Μανχάτανβιλ, μέρος του Χάμιλτον Χάιτς και το μεγαλύτερο τμήμα του Κεντρικού Χάρλεμ.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου επανεξελέγη χωρίς αντίπαλο, ενώ νωρίτερα, τον Ιούνιο, είχε επικρατήσει του δημοκρατικού σοσιαλιστή Κόνραντ Μπλάκμπερν στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

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Η θεωρία ότι πολιτικοί και άλλα πρόσωπα με μεγάλη επιρροή είναι στην πραγματικότητα ερπετοειδή όντα που εμφανίζονται με ανθρώπινη μορφή αποτελεί μία από τις γνωστότερες συνωμοσιολογικές αφηγήσεις στο διαδίκτυο.

Οι σχετικές ιδέες είχαν εμφανιστεί ήδη από τον 20ό αιώνα σε έργα λογοτεχνίας φαντασίας. Μεταξύ άλλων, ο Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ, δημιουργός του «Κόναν του Βάρβαρου», είχε συμπεριλάβει στα έργα του ανθρωπόμορφα ερπετοειδή πλάσματα που μπορούσαν να ελέγχουν το ανθρώπινο μυαλό.

Με την πάροδο των χρόνων, η αφήγηση αυτή εξελίχθηκε και απέκτησε ευρύτερη απήχηση μέσα από θεωρίες συνωμοσίας που αποδίδουν σε τέτοια υποτιθέμενα όντα τον έλεγχο κυβερνήσεων και σημαντικών θεσμών.

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Με πληροφορίες από: nypost.com

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