Η Times Square μπαίνει σε γιορτινό κλίμα: Η πρωτοχρονιάτικη μπάλα γίνεται… γαλοπούλα για τις Ευχαριστίες (βίντεο)

Μασαχουσέτη: Γαλοπούλες «πήραν στο κατόπι» γυναίκα λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών – Άρχισαν να την καταδιώκουν (βίντεο)

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα επικίνδυνο λάθος που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη φωτιά αναδεικνύουν πυροσβέστες στο South Bloomfield του Οχάιο, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε το ABC News, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Στο βίντεο, οι πυροσβέστες δείχνουν τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιος επιχειρήσει να τηγανίσει μια κατεψυγμένη γαλοπούλα μέσα σε καυτό λάδι. Η αντίδραση μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς ο πάγος και η υγρασία που υπάρχουν στο κατεψυγμένο πουλερικό προκαλούν απότομη εκτόνωση και υπερχείλιση του καυτού λαδιού, το οποίο μπορεί να αναφλεγεί.

Advertisement

Advertisement

Με αφορμή την περίοδο των γιορτών, οι πυροσβέστες υπενθυμίζουν ότι η γαλοπούλα πρέπει να έχει αποψυχθεί πλήρως πριν τοποθετηθεί σε φριτέζα με λάδι. Παράλληλα, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, μακριά από κτίρια και εύφλεκτα υλικά, καθώς ένα ατύχημα μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε πυρκαγιά.

Το μήνυμα των πυροσβεστών είναι σαφές: ποτέ κατεψυγμένη γαλοπούλα σε καυτό λάδι.

Σχετικά άρθρα Μασαχουσέτη: Γαλοπούλες «πήραν στο κατόπι» γυναίκα λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών – Άρχισαν να την καταδιώκουν (βίντεο) Η Times Square μπαίνει σε γιορτινό κλίμα: Η πρωτοχρονιάτικη μπάλα γίνεται… γαλοπούλα για τις Ευχαριστίες (βίντεο)