Ένα επικίνδυνο λάθος που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη φωτιά αναδεικνύουν πυροσβέστες στο South Bloomfield του Οχάιο, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε το ABC News, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.
Στο βίντεο, οι πυροσβέστες δείχνουν τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιος επιχειρήσει να τηγανίσει μια κατεψυγμένη γαλοπούλα μέσα σε καυτό λάδι. Η αντίδραση μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς ο πάγος και η υγρασία που υπάρχουν στο κατεψυγμένο πουλερικό προκαλούν απότομη εκτόνωση και υπερχείλιση του καυτού λαδιού, το οποίο μπορεί να αναφλεγεί.
Με αφορμή την περίοδο των γιορτών, οι πυροσβέστες υπενθυμίζουν ότι η γαλοπούλα πρέπει να έχει αποψυχθεί πλήρως πριν τοποθετηθεί σε φριτέζα με λάδι. Παράλληλα, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, μακριά από κτίρια και εύφλεκτα υλικά, καθώς ένα ατύχημα μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε πυρκαγιά.
Το μήνυμα των πυροσβεστών είναι σαφές: ποτέ κατεψυγμένη γαλοπούλα σε καυτό λάδι.