Βίντεο-σοκ από το αεροδρόμιο του Σιάτλ: Πράκτορες της ICE πέταξαν στο έδαφος πατέρα και κόρη από το Μεξικό – «Επικράτησε χάος»

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Η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι οι συλληφθέντες είχαν παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους, ενώ κατηγόρησε τη γυναίκα για επίθεση με καυτό καφέ.

Η διοίκηση του αεροδρομίου και η αεροπορική εταιρεία εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, καθώς δεν είχαν λάβει καμία προηγούμενη ενημέρωση για την πραγματοποίηση της επιχείρησης.

Αυτόπτες μάρτυρες και η δικηγόρος των συλληφθέντων αμφισβήτησαν τον τρόπο δράσης των πρακτόρων, οι οποίοι δεν έφεραν διακριτικά, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους επιβάτες.

Ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας τις τακτικές των ομοσπονδιακών αρχών ως απαράδεκτες και αμφισβητώντας τον επαγγελματισμό της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση αναστάτωσης στον χώρο του αεροδρομίου και την καθυστέρηση της προγραμματισμένης πτήσης της αεροπορικής εταιρείας.

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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η επιχείρηση πρακτόρων της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στο αεροδρόμιο του Σιάτλ των ΗΠΑ, όπου ένας πατέρας και η κόρη του από το Μεξικό συνελήφθησαν ενώ ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε πτήση της Alaska Airlines.

Σύμφωνα με την ICE, οι δύο συλληφθέντες, ο Ρικάρντο Λαρόντο Μεντόζα και η Σοφία Ερνάντες Μεχία, είχαν παραμείνει στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της ισχύος των θεωρήσεων εισόδου τους.

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Η υπηρεσία υποστήριξε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρξαν αντιδράσεις από άλλους επιβάτες, ενώ κατηγόρησε τη νεαρή γυναίκα ότι πέταξε καυτό καφέ εναντίον των πρακτόρων.

Masked immigration officers arrested two passengers on a crowded airport jet bridge in Seattle as people were boarding Saturday, federal officials said, causing what Alaska Airlines called a “distressing” scene for passengers and employees. Videos of the incident showed officers dragging away at least one person at Seattle-Tacoma International Airport as a woman screamed that her daughter was being taken and she has a work permit. In a statement provided to CBS News Saturday evening, a spokesperson for the Department of Homeland Security said that ICE officers “conducted a targeted enforcement operation” on a Mexican national identified as Ricardo Larrondo Mendoza who had “overstayed his visa.” November 22, 2026

ICE has been condemned after masked agents detained two people as passengers boarded an Alaska Airlines flight. Washington’s governor Bob Ferguson called the scenes “horrific”. https://t.co/i0EL59U0kq — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

«Εξοργισμένο» το αεροδρόμιο – Δεν είχε ενημερωθεί η αεροπορική εταιρεία

Οι εικόνες από τη σύλληψη, στις οποίες πράκτορες με πολιτικά ρούχα ρίχνουν τους δύο ανθρώπους στο έδαφος και τους απομακρύνουν με τη βία, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Η διοίκηση του αεροδρομίου εξέφρασε την οργή της για το περιστατικό, ενώ η Alaska Airlines ανακοίνωσε ότι δεν είχε λάβει προηγούμενη ενημέρωση για την επιχείρηση. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για την αναστάτωση που προκλήθηκε σε επιβάτες και εργαζομένους.

Η δικηγόρος των δύο συλληφθέντων, Όλια Κατάλα, υποστήριξε ότι πατέρας και κόρη δεν έχουν ποινικό μητρώο και ακολουθούν νόμιμη διαδικασία. Όπως ανέφερε, οι πράκτορες δεν φορούσαν στολές ούτε επέδειξαν τις ταυτότητές τους, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

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CHAOS ON THE JET BRIDGE! MASKED ICE OFFICERS DETAIN TWO PASSENGERS DURING ALASKA AIRLINES FLIGHT BOARDING IN SEATTLE A confrontation unfolded at Seattle-Tacoma International Airport (SEA) on Saturday, November 21, 2026, when masked U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers detained two passengers on a crowded jet bridge as they were boarding an Alaska Airlines flight to Los Angeles. The incident occurred during boarding of Alaska Airlines Flight AS1306, which was scheduled to depart at 8:10 a.m. local time. Videos recorded by passengers show masked officers physically restraining individuals and removing them from the jet bridge while other travelers watched in shock. The confrontation created a tense atmosphere, disrupted the boarding process and delayed the flight. What happened? According to the U.S. Department of Homeland Security, ICE officers were conducting a targeted enforcement operation to arrest Ricardo Larrondo Mendoza, a Mexican national whom the agency alleged had overstayed his visa. Airline and airport response Alaska Airlines said it had received no advance notice of the immigration enforcement operation and described the incident as distressing for passengers and employees. The airline is working with the Port of Seattle to establish whether the appropriate airport protocols were followed. The Port of Seattle also expressed outrage over the incident, saying it was engaging federal authorities to understand how the operation was conducted. Washington Governor Bob Ferguson strongly condemned the officers’ tactics, describing the video footage as disturbing and questioning the use of masked agents during the operation. Impact on flight operations ✈️ Airline: Alaska Airlines ✈️ Flight: AS1306 📍 Airport: Seattle-Tacoma International Airport 📍 Destination: Los Angeles (LAX) 🕗 Scheduled departure: 8:10 a.m. 🚨 Incident: ICE enforcement operation on jet bridge 👥 Detentions: Two passengers ⏱️ Departure: Delayed until approximately 11:00 a.m. The incident has triggered wider concerns about federal immigration enforcement at U.S. airports, airport access protocols and the potential disruption of airline operations. #SeattleAirport #SEATAC #Aviation #AirportSecurity #FlightDisruption #AviationIndustry — FL360aero (@fl360aero) November 22, 2026

«Δεν είδα κανέναν να πετάει καφέ» – Παρέμβαση του κυβερνήτη

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι αρχικά θεώρησε πως οι πράκτορες ήταν απλοί επιβάτες, καθώς δεν είχαν εμφανή διακριτικά. Περιέγραψε ότι κινήθηκαν αιφνιδιαστικά προς τον άνδρα και τον έριξαν στο έδαφος.

Για το περιστατικό με τον καφέ, ο ίδιος δήλωσε: «Δεν είδα κανέναν να πετάει καφέ», υποστηρίζοντας ότι το ρόφημα χύθηκε όταν η γυναίκα έπεσε κάτω.

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Σφοδρή ήταν και η αντίδραση του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, ο οποίος δήλωσε: «Η ICE έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται ένα σύστημα μεταναστευτικής πολιτικής και ασφάλειας των συνόρων που να είναι «αποτελεσματικό, δεοντολογικό και ανθρώπινο», υποστηρίζοντας ότι η ICE δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις αρχές.

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