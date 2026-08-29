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Οι αμερικανικές αρχές τον συνέλαβαν επειδή παρέμεινε στη χώρα μετά τη λήξη της νόμιμης άδειας παραμονής του.

Δικαστής μετανάστευσης είχε εκδώσει οριστική απόφαση απομάκρυνσης στις 22 Ιουλίου λόγω απουσίας του από προγραμματισμένη δικαστική ακρόαση.

Ο Γιαννόπουλος είχε υποστηρίξει στο παρελθόν αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές και την άμεση απέλαση όσων δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα παραμονής.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ενώ ο ίδιος κατευθυνόταν σε συναυλία του Ye, με τον οποίο είχε συνεργαστεί πολιτικά στο παρελθόν.

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Εκτός Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται πλέον ο Μάιλο Γιαννόπουλος, λίγες μόλις ώρες μετά τη σύλληψή του από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Νέα Ορλεάνη. Ο άλλοτε προβεβλημένος σχολιαστής της αμερικανικής alt-right βρίσκεται ήδη στη Βρετανία, έχοντας απελαθεί από τις ΗΠΑ.

Ο 41χρονος συνελήφθη την Παρασκευή στο αεροδρόμιο Louis Armstrong, με τις αμερικανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι είχε παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της νόμιμης άδειας παραμονής του.

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Σύμφωνα με την ICE, ο Γιαννόπουλος είχε εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2019, όμως στη συνέχεια παρέμεινε στη χώρα πέραν της επιτρεπόμενης χρονικής διάρκειας. Σε βάρος του είχε εκδοθεί οριστική απόφαση απομάκρυνσης από δικαστή μετανάστευσης στις 22 Ιουλίου, καθώς δεν είχε εμφανιστεί στην προγραμματισμένη ακρόαση για την υπόθεσή του.

Far-right British political commentator Milo Yiannopoulos was deported to the United Kingdom after being detained by ICE, the Department of Homeland Security said Saturday. https://t.co/XeCrKTgbrG August 29, 2026

Υποστηρικτής των σκληρών απελάσεων

Η σύλληψη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Γιαννόπουλος είχε επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής και των άμεσων απελάσεων όσων δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι βρίσκονται νόμιμα στις ΗΠΑ.

Σε παλαιότερες αναρτήσεις του είχε υποστηρίξει ακόμη και τη δημιουργία σημείων ελέγχου σε δημόσιους χώρους, όπου όσοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα θα μπορούσαν να οδηγούνται σε άμεση απέλαση.

Τελικά, ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με ακριβώς αυτή τη μεταναστευτική διαδικασία που επί χρόνια υποστήριζε δημόσια.

Από το Breitbart στην alt-right

Ο Γιαννόπουλος έγινε γνωστός στις ΗΠΑ μέσα από τη συνεργασία του με το Breitbart News και την έντονη παρουσία του στο κίνημα της alt-right. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016 και απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα χάρη στις προκλητικές τοποθετήσεις και δημόσιες εμφανίσεις του.

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Η καριέρα του, ωστόσο, δέχθηκε ισχυρό πλήγμα το 2017, όταν δηλώσεις του σχετικά με σεξουαλικές σχέσεις ενηλίκων με ανηλίκους προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις και οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από το Breitbart.

Είχε επίσης αποκλειστεί από το Twitter το 2016 για παραβιάσεις των κανόνων της πλατφόρμας. Ο λογαριασμός του επανήλθε το 2022, μετά την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ.

Στη Νέα Ορλεάνη για τη συναυλία του Ye

Πριν από τη σύλληψή του, ο Γιαννόπουλος φέρεται να κατευθυνόταν σε συναυλία του Ye, του καλλιτέχνη που ήταν παλαιότερα γνωστός ως Kanye West, στη Νέα Ορλεάνη.

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Οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί πολιτικά, καθώς ο Γιαννόπουλος είχε συμμετάσχει το 2022 στην πολιτική δραστηριότητα γύρω από την προεκλογική εκστρατεία του Ye.

Η υπόθεσή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις της ICE και τις διαδικασίες απομάκρυνσης μεταναστών που βρίσκονται στις ΗΠΑ χωρίς νόμιμο καθεστώς.

Η ειρωνεία της υπόθεσης δεν πέρασε απαρατήρητη: ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των αυστηρών μεταναστευτικών ελέγχων βρέθηκε τελικά ο ίδιος στο στόχαστρο της υπηρεσίας που εφαρμόζει αυτή την πολιτική.

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