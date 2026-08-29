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Οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη καθώς ο 41χρονος Βρετανός παρέμεινε παράνομα στη χώρα μετά τη λήξη της άδειας παραμονής του.

Εναντίον του έχει εκδοθεί οριστική απόφαση απομάκρυνσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Ιούλιο και αναμένεται η απέλασή του.

Ο Γιαννόπουλος έγινε γνωστός για την εμπλοκή του στην αμερικανική ακροδεξιά και τη συνεργασία του με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ.

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Ο Μίλο Γιαννόπουλος, γνωστός για τις ακραίες θέσεις του κατά της μετανάστευσης και τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κάνιε Γουέστ, βρίσκεται υπό κράτηση από την αμερικανική υπηρεσία ICE. Ο 41χρονος Βρετανός συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης στη Λουιζιάνα και κρατείται σε κέντρο κράτησης μεταναστών.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Γιαννόπουλος είχε παραμείνει στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της άδειας παραμονής του και δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη ακροαματική διαδικασία. Τον Ιούλιο εκδόθηκε σε βάρος του οριστική απόφαση απομάκρυνσης από τη χώρα και πλέον παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της απέλασής του.

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Ο Μίλο Γιαννόπουλος, Βρετανός σχολιαστής με ελληνικές και ιρλανδικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες της αμερικανικής ακροδεξιάς.

On August 27, ICE arrested Milo Yiannopoulos, an illegal alien from the United Kingdom, at the Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) in Kenner, Louisiana. Yiannopoulos legally entered the country on May 14, 2019, through New York City, New York. He chose to… https://t.co/Hk6QBUmGDI pic.twitter.com/DbIhv8Z6PI August 28, 2026

Ποιος είναι ο Μίλο Γιαννόπουλος – Η σύνδεση με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ

Ο γεννημένος στη Βρετανία Μίλο Γιαννόπουλος έγινε ευρύτερα γνωστός στις ΗΠΑ μέσα από την έντονα προκλητική πολιτική του παρουσία και τη σύνδεσή του με την αμερικανική ακροδεξιά.

Υπήρξε συντάκτης του Breitbart News και για χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων λόγω δηλώσεων και δημόσιων συγκρούσεων που προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις. Αργότερα πέρασε ακόμη πιο ενεργά στον πολιτικό χώρο, μεταξύ άλλων ως άμισθος ασκούμενος στο γραφείο της Ρεπουμπλικανής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, ενώ διαδραμάτισε ρόλο και στην πολιτική δραστηριότητα του Κάνιε Γουέστ.

Η αντιπαράθεση γύρω από τον ίδιο κλιμακώθηκε το 2017, όταν πραγματοποίησε σε πανεπιστημιουπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα την περιοδεία που ο ίδιος αποκαλούσε «Troll Academy Tour». Σε αρκετές περιπτώσεις ξέσπασαν συμπλοκές, καθώς φοιτητές διαμαρτύρονταν για τις εμφανίσεις του και τον κατηγορούσαν για ρητορική μίσους, ενώ άλλοι τον υποστήριζαν ως υπέρμαχο της ελευθερίας του λόγου.

Την ίδια περίοδο, το BuzzFeed είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ για τις στενές σχέσεις του Γιαννόπουλος με άτομα που αυτοπροσδιορίζονταν ως λευκοί εθνικιστές.

Είχε επίσης εμπλακεί στην οργάνωση της πολυσυζητημένης συνάντησης του 2022 ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Κάνιε Γουέστ και τον λευκό εθνικιστή Νικ Φουέντες.

Ο Γιαννόπουλος έχει συνδεθεί στενά τα τελευταία χρόνια με τον Κάνιε Γουέστ, γνωστό πλέον ως Ye. Όπως αναφέρει το TMZ, είχε διατελέσει επικεφαλής του επιτελείου του ράπερ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ είχε επίσης αναλάβει τη θέση του διευθυντή πολιτικών επιχειρήσεων στην προεδρική καμπάνια YE24. Οι δύο άνδρες χώρισαν επαγγελματικά το 2024.

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Η σύλληψή του στη Λουιζιάνα συνέπεσε μάλιστα με προγραμματισμένη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στη Νέα Ορλεάνη, στο Caesars Superdome, γεγονός που δημιούργησε εικασίες ότι ο Γιαννόπουλος μπορεί να βρισκόταν στην πολιτεία εξαιτίας της εμφάνισης του ράπερ. Μέχρι στιγμής, πάντως, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Right-wing provocateur Milo Yiannopoulos built a career demanding that the United States government mercilessly hunt down and deport undocumented immigrants. Now he is sitting in federal detention waiting for his own forced removal.



Full Article: https://t.co/3KPV34kM8J



U.S.… pic.twitter.com/sfRtLdAWGc — CantStopPoppin (@CantStopPoppin) August 29, 2026

🚨 BREAKING: Right-wing activist Milo Yiannopoulos, a British citizen, has been taken into ICE CUSTODY in Louisiana, per TMZ



Milo, who was Kanye West's Chief of Staff for two years, was supposedly apprehended at an airport in Louisiana.



It's unclear exactly why Milo was… pic.twitter.com/DjbaoihSEx Advertisement August 28, 2026

Η ειρωνεία της υπόθεσης

Η κράτηση του Γιαννόπουλου από την ICE δεν άργησε να προκαλέσει σχόλια στα αμερικανικά social media, με πολλούς να εστιάζουν στις κατά καιρούς σκληρές απόψεις του για το μεταναστευτικό.

Ο Βρετανός σχολιαστής έχει εκφραστεί επανειλημμένα υπέρ μιας αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων τις μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών. Έτσι, η εικόνα του ίδιου να βρίσκεται πλέον υπό κράτηση από την υπηρεσία που εφαρμόζει την αμερικανική μεταναστευτική νομοθεσία σχολιάστηκε έντονα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τους ακριβείς λόγους της κράτησής του ούτε έχουν ανακοινώσει εάν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία απέλασης.

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Οι ελληνικές ρίζες του Μίλο Γιαννόπουλου

Ο Μίλο Γιαννόπουλος έχει ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του. Σύμφωνα με βιογραφικές πηγές, ο πατέρας του, Νίκολας Χάνραχαν, είχε μισή ελληνική και μισή ιρλανδική καταγωγή, ενώ το επώνυμο «Yiannopoulos» προέρχεται από την πλευρά της πατρικής του γιαγιάς, η οποία ήταν ελληνικής καταγωγής.

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Ο ίδιος γεννήθηκε ως Milo Hanrahan στο Κεντ της Αγγλίας και αργότερα υιοθέτησε το επώνυμο της πατρικής του γιαγιάς, Yiannopoulos.

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