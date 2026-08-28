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Η ICE σχεδιάζει να δαπανήσει έως και 2 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά ρομπότ-«σκύλων» από την Boston Dynamics, τα οποία η υπηρεσία θα χρησιμοποιούσε σε επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με ένα κυβερνητικό έγγραφο χρηματοδότησης.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του DHS δήλωσε στο NBS News ότι τα ρομπότ θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου η είσοδος ενός αξιωματικού σε ένα κτίριο ή μια περιοχή ενδέχεται να είναι επικίνδυνη. Η Boston Dynamics δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των ρομπότ της «με τρόπο που παραβιάζει τους νόμους περί ιδιωτικής ζωής και πολιτικών δικαιωμάτων».

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Watch this robot patrol a park to encourage social distancing. Spot, a four-legged "dog" designed by Boston Dynamics, is equipped with cameras to estimate the number of parkgoers as well as encourage them to stand at least a meter apart. https://t.co/sgj0WByV2t pic.twitter.com/VORh3Fryr3 — CNN International (@cnni) May 17, 2020

Η υπηρεσία ανέφερε ότι η ICE «έχει ανάγκη» από τηλεχειριζόμενα ρομπότ ικανά για «επιθεώρηση, επίγνωση της κατάστασης και εκτίμηση κινδύνων» σε επικίνδυνα, περιορισμένα, ασταθή ή δυσπρόσιτα περιβάλλοντα. Ο προϋπολογισμός κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων δολαρίων για μονάδες Spot και αξεσουάρ.

Με κόστος περίπου 75.000 δολάρια ανά ρομπότ, το ποσό αυτό πιθανότατα θα επιτρέψει την τοποθέτηση πολλών μονάδων στο πεδίο, μια τάση που παρατηρείται επίσης στην αγορά του τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ, όπου το υψηλό κόστος ανά μονάδα δεν έχει επιβραδύνει τη δυναμική των προμηθειών.

A $100,000 robot dog is becoming standard in policing — and raising ethical alarms | Samantha Kelly, Bloomberg News



More than 60 bomb squads and SWAT teams in the US and Canada are now using Spot.



Spot, the four-legged robot from Boston Dynamics Inc., is perhaps best known for… pic.twitter.com/A7Iw6wVbOP — Owen Gregorian (@OwenGregorian) December 1, 2025