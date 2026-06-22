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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν την Κυριακή, ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα, έξω από το κέντρο κράτησης μεταναστών Delaney Hall, στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, όταν μία διαδηλώτρια παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης υπέρ κρατουμένων πατέρων.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε στο περιθώριο διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE), σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

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Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται μια γυναίκα να κρατά ανάποδα αμερικανική σημαία — σύμβολο διαμαρτυρίας και πολιτικής αντίθεσης — μπροστά από την είσοδο της εγκατάστασης.

ICE deliberately ran her over. Psychopaths everywhere we turn. https://t.co/EJR0rfMK90 June 22, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα κόκκινο Dodge Challenger πλησιάζει το σημείο και χτυπά τη διαδηλώτρια, η οποία πέφτει στο οδόστρωμα πριν προλάβει να απομακρυνθεί από την πορεία του οχήματος. Το αυτοκίνητο συνεχίζει την πορεία του χωρίς να σταματήσει, ενώ ακούγονται φωνές και αντιδράσεις από τους υπόλοιπους συγκεντρωμένους.

Σύμφωνα με την οργάνωση Visible Brigade, ομάδα ακτιβιστών με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, η γυναίκα είχε ταξιδέψει από τη Μινεσότα για να συμμετάσχει στη διαμαρτυρία και δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Όπως ανέφερε η ίδια οργάνωση, μέχρι τη στιγμή των δηλώσεών της δεν υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε ζητήσει ιατρική φροντίδα.

Παράλληλα, η Visible Brigade υποστήριξε ότι το όχημα φέρεται να οδηγούσε εργαζόμενος της GEO Group, της ιδιωτικής εταιρείας που διαχειρίζεται τη μονάδα κράτησης χωρητικότητας 1.000 ατόμων. Ο ισχυρισμός αυτός, ωστόσο, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν επίσης ότι, λίγο μετά το περιστατικό, πράκτορες της ICE έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον των συγκεντρωμένων.

Μέχρι στιγμής, ούτε η ICE ούτε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) έχουν τοποθετηθεί επίσημα για τα γεγονότα.