Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 28χρονος Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες από τη Βενεζουέλα τραυματίστηκε από πυρά πράκτορα της υπηρεσίας ICE κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην Όστιν.

Ο ίδιος δηλώνει ότι η σφαίρα παραμένει στο σώμα του κοντά στη σπονδυλική στήλη, καθώς οι γιατροί αδυνατούν να την αφαιρέσουν.

Ο τραυματίας υποστηρίζει ότι προσπαθούσε να σταθμεύσει με ασφάλεια όταν οι πράκτορες εμβόλισαν το όχημά του και πυροβόλησαν.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ισχυρίζεται ότι ο 28χρονος είχε οριστική απόφαση απέλασης, ενώ η δικηγόρος του υποστηρίζει ότι εισήλθε νόμιμα στη χώρα.

Οι ομοσπονδιακές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες χρήσης βίας, ενώ το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πυροβολήθηκε από πράκτορα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE στην Όστιν του Τέξας των ΗΠΑ ο 28χρονος Βενεζουελανός Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες, ο οποίος υποστηρίζει ότι η σφαίρα παραμένει ακόμη στο σώμα του.

«Έχω ακόμα τη σφαίρα μέσα μου», δήλωσε ο 28χρονος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση σε κέντρο της υπηρεσίας. Ο ίδιος έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό, μιλώντας τηλεφωνικά τη Δευτέρα από το κέντρο κράτησης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσαν η δικηγόρος του, Κέιτ Λίνκολν-Γκόλντφιντς, και υποστηρικτές του στην πρωτεύουσα του Τέξας.

Advertisement

Advertisement

Ο Γκαρσές Πέρες ανέφερε ότι οι γιατροί δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν τη σφαίρα λόγω της θέσης της.

«Είμαι πολύ άσχημα, η σφαίρα μου έσπασε το οστό της κλείδας. Στο νοσοκομείο, δεν μπόρεσαν να βγάλουν τη σφαίρα, διότι είναι κοντά στη σπονδυλική στήλη. Έχω ακόμα τη σφαίρα μέσα μου, εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η συνήγορός του διευκρίνισε ότι το σημείο εισόδου του τραύματος βρισκόταν στον σβέρκο.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, ο 28χρονος κρατείται αυτή τη στιγμή στο κέντρο κράτησης της ICE στο Πίρσαλ του Τέξας, περίπου δύο ώρες οδικώς νότια από την Όστιν, όπου αναμένεται να ανακριθεί.

Αντικρουόμενες εκδοχές

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε ότι ο 28χρονος βρισκόταν σε «σταθερή» κατάσταση και εξακολουθούσε να τελεί υπό κράτηση των ομοσπονδιακών αρχών, καθώς είχε δρομολογηθεί η απέλασή του.

Κατά την εκδοχή του DHS, ο Γκαρσές Πέρες εισήλθε παράτυπα στις ΗΠΑ επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και εις βάρος του είχε εκδοθεί οριστική απόφαση απέλασης.

Advertisement

Η πλευρά του 28χρονου δίνει, ωστόσο, διαφορετική εικόνα. Η δικηγόρος του υποστηρίζει ότι ο πελάτης της μπήκε νόμιμα στις ΗΠΑ το 2024, αφού έλαβε σχετική άδεια από τις αρχές, ενώ είχε υποβάλει και αίτηση ασύλου. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, διέθετε άδεια παραμονής και εργασίας.

ICE shot Wilber Rafael Garces Perez, 28, a Venezuelan DoorDash driver mid-delivery Sunday near Research Blvd and US-183 in North Austin. He took a gunshot to the upper back, is stable, and is in federal custody pending removal. DHS says he has a final order of removal. HSI and… pic.twitter.com/nURSRM0x5I — Lc (@ryukd) September 21, 2026

Η εκδοχή του 28χρονου για την καταδίωξη

Ο Γκαρσές Πέρες βρισκόταν την Κυριακή στη δουλειά του, οδηγώντας φορτηγάκι για εταιρεία διανομής φαγητού, όταν, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, πράκτορες της ICE επιχείρησαν να τον σταματήσουν.

Advertisement

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν επιχείρησε να ξεφύγει από τους πράκτορες, αλλά προσπαθούσε να βρει ένα ασφαλές σημείο για να σταματήσει το όχημά του.

«Έκανα αναστροφή και «άρχισαν να με καταδιώκουν» επειδή πίστεψαν ότι «προσπαθούσα να διαφύγω», ενώ στην πραγματικότητα «έψαχνα κάπου να σταθμεύσω με ασφάλεια το όχημά μου»», ανέφερε.

Όπως κατήγγειλε, οι πράκτορες έπεσαν πάνω στο όχημά του δύο φορές με το αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Advertisement

«Ήμουν πρακτικά αναίσθητος όταν έφτασε το ασθενοφόρο», δήλωσε ο 28χρονος, προσθέτοντας ότι πριν μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης του χορηγήθηκε μόνο παυσίπονο.

Το DHS έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ομοσπονδιακός πράκτορας χρησιμοποίησε το όπλο του.

Bystander video captures the moment a Venezuelan immigrant is shot during an ICE pursuit in Austin, Texas, as federal agents wait for other authorities to arrive.



Wilber Rafael Garces Perez, 28, was shot once and taken to a local trauma center in serious but stable condition.… pic.twitter.com/HpgXrs9X7K Advertisement September 22, 2026

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις της ICE

Το περιστατικό έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις στις ΗΠΑ γύρω από τις πρακτικές της ICE, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας και τις επιχειρήσεις συλλήψεων και απελάσεων.

Advertisement

Οι επικριτές της υπηρεσίας καταγγέλλουν περιστατικά υπέρμετρης χρήσης βίας, ενώ υποστηρικτές της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις της εντάσσονται στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Τον Ιανουάριο, ο θάνατος δύο Αμερικανών πολιτών, της 37χρονης Ρενέ Γκουντ και του συνομήλικου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Μινεάπολη είχε προκαλέσει επίσης έντονες αντιδράσεις.

Διαμαρτυρίες και νέο ρεκόρ συλλήψεων

Στο σημείο της Όστιν όπου τραυματίστηκε ο Γκαρσές Πέρες, πολίτες άφησαν λουλούδια και τοποθέτησαν πλακάτ με το μήνυμα «δικαιοσύνη για τον Γουίλμπερ».

Advertisement

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε θέσει από την προεκλογική περίοδο ως βασική δέσμευση την πραγματοποίηση μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, τον Αύγουστο οι συλλήψεις μεταναστών έφτασαν σχεδόν τις 51.000, καταγράφοντας νέο υψηλό και ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των περίπου 50.200 συλλήψεων που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.