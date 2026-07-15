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Ο άνδρας προσπαθούσε να διαφύγει μαζί με άλλα τρία άτομα από χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων στην πόλη Σεντ Ογκάστιν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε την εμπλοκή πρακτόρων σε επιχείρηση επιβολής του νόμου, αποφεύγοντας την ονομαστική αναφορά στην εν λόγω υπηρεσία.

Το περιστατικό αποτελεί την τρίτη καταγεγραμμένη περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της υπηρεσίας μετανάστευσης μέσα σε λίγες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πρόσφατοι θάνατοι έχουν εντείνει την έντονη κριτική και την οργή της κοινής γνώμης σχετικά με τις επιθετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι πράκτορες.

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Ένα ακόμη θύμα του «πολέμου» που έχει κυρήξει ο Ντόναλτ Τραμπ μέσα στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στη Φλόριντα όταν ένας ανδρας χτυπήθηκε από φορτηγ’ο στην προσπάθεια του να ξεφύγει πράκτορες της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο 28χρονος, τα στοιχεία του οποίου δεν είναι ακόμη γνωστά, σκοτώθηκε χθες το βράδυ όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα, καθώς έτρεχε για να ξεφύγει από πράκτορες στον χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων στην τουριστική πόλη Σεντ Ογκάστιν.

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Άλλοι τρεις άνθρωποι που κινούνταν με αυτοκίνητο μαζί του επίσης τράπηκαν σε φυγή, κατά τις αρχές.

NEW: A 28-year-old man died Tuesday morning following an encounter with Immigration and Customs Enforcement and Homeland Security Investigations agents in St. Augustine, marking the third death involving ICE in a week. https://t.co/X5eaGC8ecU July 14, 2026

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Ασφαλείας (DHS) δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν υπήκοος Μεξικού. Μίλησε για επιχείρηση επιβολής του νόμου, αποφεύγοντας να αναφερθεί ονομαστικά στην ICE.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχαίας της Φλόριντας, στην επιχείρηση ενεπλάκησαν πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης και της υπηρεσίας ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, διεύθυνσης αρμόδιας για διασυνοριακά εγκλήματα.

ICE just killed its third person this week.



A 28-year-old was killed by ICE today in St. Augustine, FL. ICE recklessly chased the man near a highway, causing a fatal collision with a tractor trailer.



There must be a transparent, external investigation into this ICE killing. pic.twitter.com/jGnHeRKGbu — ResistMap (@resistmap) July 15, 2026

Είναι η τρίτη δολοφονία, τουλάχιστον από αυτές που έχουν γίνει γνωστές, σε επιχειρήσεις της ICE τις τελευταίες ημέρες. Την περασμένη εβδομάδα, πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μεξικανό οικογενειάρχη στο Χιούστον του Τέξας, ενώ το ίδιο συνέβη στην πόλη Μπίντεφορντ του Μέιν, (βορειοδυτικά), με θύμα ένα 26χρονο κολομβιανό μετανάστη που, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, μπήκε στο στόχαστρο κατά λάθος.

Οι νέοι θάνατοι, επέτειναν την ατμόσφαιρα οργής στις ΗΠΑ εναντίον της υπηρεσίας που εντέλλεται να εφαρμόσει την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πράκτορες της ICE, συνήθως πάνοπλοι, συχνά με καλυμμένα πρόσωπα, επιφορτισμένοι να φέρουν σε πέρας την εκστρατεία μαζικών απελάσεων μεταναστών που θέλει ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, δέχονται έντονες επικρίσεις από πολλούς για τις μεθόδους τους, που χαρακτηρίζονται από υπερβολικά επιθετικές ως βάρβαρες, ειδικά μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη στις αρχές της χρονιάς και την αποκάλυψη δεκάδων βίντεο που αμφισβητούν με στοιχεία την επίσημη εκδοχή της κυβέρνησης.