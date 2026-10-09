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Ο άνδρας, ο οποίος έφερε τραύμα στον λαιμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ένα πεντάχρονο παιδί που βρισκόταν στο όχημα δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, με τον δήμαρχο Ζόραν Μαμντάνι να καταδικάζει την ενέργεια και να ζητά τον τερματισμό των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ανέφεραν ότι ο τραυματίας είχε ποινικό μητρώο, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες άνοιξαν πυρ οι πράκτορες παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Ένας άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης που διεξήγαγαν πράκτορες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη. Ο πυροβολισμός σημειώθηκε στη συνοικία Marble Hill του Μπρονξ, περίπου στις 4.00 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την αστυνομία. Εκτός από τον τραυματία, στο όχημα βρισκόταν και ένα πεντάχρονο παιδί, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπέστη τραυματισμό.

🛑 ICE INCIDENT IN MARBLE HILL, NYC 🛑 A man lies in the road next to a Honda that’s back window was shot out. An agent kneels over him as other armed agents secure the scene. A 5-year-old child who was in the backseat was unharmed. https://t.co/jNOUMYE2Cj Advertisement Advertisement October 9, 2026

🚨BRONX, NEW YORK ICE SHOOTING ⚠️ ICE officer shot a possible illegal immigrant, Slow-mo video shows it does not appear the man was conscious, there is a lot of cameras up will be interesting to see other footage of the entire shooting scene. https://t.co/OuHVHvXCfx — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) October 9, 2026

Εντονες αντιδράσεις και επεισόδια στη Νέα Υόρκη

Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό στη Νέα Υόρκη, και έχει προκαλέσει αγανάκτηση τόσο στους πολίτες όσο και στους δημόσιους λειτουργούς. Λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στον τόπο του συμβάντος για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις βίαιες τακτικές της ICE και την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ. Τόσο ο δήμος όσο και η πολιτεία της Νέας Υόρκης αποτελούν «περιοχές ασύλου» που δεν συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές αρχές σε θέματα μετανάστευσης.

🛑 NYC Mob Turns on NYPD 🛑 New Yorkers swarmed NYPD officers tonight, shoving and assaulting them as the crowd in the Bronx grew more and more out of control after today’s ICE shooting. Assaulting a police officer in New York is a felony under Penal Law § 120.05(3), and every person putting hands on these officers should be facing charges. NYC keeps sliding further into chaos under @NYCMayor, whose failed leadership has left cops outnumbered and criminals emboldened. — Katie K USA (@KimKatieUSA) October 9, 2026

Πολλοί εξέφρασαν οργή, ανησυχία και φόβο. Κάποιοι ήθελαν να μάθουν τι είχε συμβεί. Υπήρχαν νέοι, μητέρες με τα παιδιά τους και ηλικιωμένοι. Ακούγονταν φωνές όπως «Chinga la migra» (Γ****ε, αστυνομία μετανάστευσης) και «ICE Out!» (Έξω η ICE!).

🛑 Rioters Swarm ICE on the Broadway Bridge 🛑 Watch rioters obstruct ICE agents on the Broadway Bridge in the Bronx, piling onto a federal vehicle until NYPD has to physically pull them off. This all came after ICE arrested a criminal illegal alien from the Dominican Republic, who DHS says has a grand larceny conviction and ties to the Trinitarios gang. Climbing on a federal vehicle to stop agents is a crime known as impeding federal officers under 18 U.S.C. § 111, and every one of these people committed a federal crime on camera. Let’s see whether @AGToddBlanche indicts any of them. The DOJ has a horrendous track record with these rioters, dropping case after case, while Republicans sat in solitary confinement for walking into the Capitol. — Katie K USA (@KimKatieUSA) October 9, 2026

«Αυτοί [οι πράκτορες της ICE] ενεργούν παράνομα. Δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα. Δεν λαμβάνουν τις προφυλάξεις που λαμβάνει η αστυνομία. Πυροβολούν πρώτα και ρωτούν μετά», δήλωσε η Τζούλι Ζούκερμαν, πρώην διευθύντρια ενός κοντινού σχολείου, η οποία ήρθε για να διαμαρτυρηθεί.

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Anti-ICE protesters have STORMED the streets of NYC to protest ICE after an agent sh*t an illegal immigrant.. According to Homeland Security, he’s an illegal immigrant from the Dominican Republic with a grand larceny conviction, prior arrests for assault, robbery, dr*g possession and weapons possession, and ties to the Trinitarios gang. The NYPD already had him in custody back in December 2023, and the city let him walk a few DAYS later. The protesters blocked an intersection outside the hospital, shoved police barricades, and threw water bottles at officers trying to keep the road open for ambulances. Zohran Mamdani called the shooting "unconscionable" and says he’s DEMANDING President Trump end ALL ICE enforcement in New York — and of course he didn’t say a word about the illegal’s criminal record. — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) October 9, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ο άνδρας είναι ένας μετανάστης χωρίς έγγραφα από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για διακεκριμένη κλοπή· είχε επίσης συλληφθεί πολλές φορές για βιαιοπραγία, κλοπή, κατοχή ναρκωτικών και κατοχή όπλων. Το υπουργείο δεν παρείχε καμία πληροφορία σχετικά με το λόγο για τον οποίο ένας ή περισσότεροι πράκτορες της ICE άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης.

Person Shot During Federal Law Enforcement Operation in Marble Hill Advertisement A person was shot during an encounter involving federal law enforcement agents near Marble Hill Ave, according to the NYPD. The individual was taken to a nearby hospital and is conscious and receiving medical attention. The NYPD says its officers were not involved in the shooting and were not at the scene when it occurred. Reports identify the agents as ICE, though details about what led to the shooting remain unclear. 📍 Marble Hill Ave, New York, NY— Citizen NYC (@CitizenAppNYC) October 8, 2026 Advertisement

Η αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, Τζέσικα Τις, δήλωσε ότι τουλάχιστον ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε επτά φορές. Ο 28χρονος μετανάστης χτυπήθηκε στον λαιμό, κάτω από το αριστερό του αυτί, και μεταφέρθηκε, ενώ ήταν ακόμη συνειδητός, στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον βουλευτή Αντριάνο Εσπαϊγιάτ, εκπρόσωπο της περιοχής του Μπρονξ.

Darializa Avila Chevalier is on the front lines and got knocked down as NYPD and protestors shoved and fought over police barricades pic.twitter.com/cBXMKuV89e — Timmy Facciola (@TimmyFacciola_) October 9, 2026

Μαμντανί: “Δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια ενώ πράκτορες της ICE τρομοκρατούν τις κοινότητές μας”

«Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άνδρα και ένα παιδί 5 ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι.

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Ο δήμαρχος ανέφερε ότι εκτιμάται πως το παιδί δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό, ενώ ο άνδρας που πυροβολήθηκε ήταν κάτοικος της Νέας Υόρκης».

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«Πρόκειται για μια απαράδεκτη και εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο Μαμντάνι, προσθέτοντας ότι είχε τηλεφωνήσει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν το περιστατικό.

«Όταν μιλήσουμε, θα απαιτήσω να τερματίσει όλες τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας από την ICE στην πόλη μας. Δεν θα μείνω άπραγος ενώ οι πράκτορες της ICE τρομοκρατούν τις κοινότητές μας», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η δήλωση του Μαμντανί

«Αυτό το απόγευμα στο Marble Hill, ένας Νεοϋορκέζος πυροβολήθηκε από πράκτορα του ICE σε μια κατοικημένη γειτονιά. Πρώτες αναφορές δείχνουν ότι πράκτορες τον περικύκλωσαν μαζί με ένα παιδί 5 ετών στο αυτοκίνητό του πριν ρίξουν πολλαπλά πυρά. Πιστεύουμε ότι το παιδί δεν τραυματίστηκε σωματικά.

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Πρόκειται για μια αδικαιολόγητη και απίστευτα σοβαρή κατάσταση. Επικοινώνησα με τον Πρόεδρο· όταν μιλήσουμε θα απαιτήσω να τερματίσει όλες τις ενεργειές επιβολής του ICE στην πόλη μας. Δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια ενώ πράκτορες του ICE τρομοκρατούν τις κοινότητές μας.

Οι σκέψεις μας είναι με τον τραυματισμένο Νεοϋορκέζο και την οικογένειά του απόψε. Προσευχόμαστε για την ανάρρωσή του.

Βγάλτε το ICE από τις γειτονιές μας. Βγάλτε το ICE από τα νοσοκομεία μας. Βγάλτε το ICE από τους δρόμους μας. Κρατήστε το ICE μακριά από τα παιδιά μας.

Καταργήστε το ICE».

Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι εμφανίστηκε στο Μάρμπλ Χιλ μαζί με τον αρχηγό της αστυνομίας Τις, ενώ ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν στον δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι είναι συνεργός της ICE. Ο Μαμντάνι δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μούλιν, προσπαθώντας να πετύχει την απελευθέρωση του άνδρα, χωρίς όμως επιτυχία. «Πριν από λίγα λεπτά, η ICE τον έβαλε μέσα σε ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά και τον μετέφεραν γρήγορα μακριά», είπε.

🚨 #UPDATE: NYC Mayor Zohran Mamdani has now joined fellow politicians and anti-ICE activists in calling for the ABOLITION OF ICE following the shooting in Marble Hill, Manhattan. Mamdani called the shooting “unconscionable” and said he would demand that President Trump end ALL ICE enforcement operations in New York City. “Get ICE out of our neighborhoods. Get ICE out of our hospitals. Get ICE off our streets. Get ICE away from our children.” His statement ended with two words: “Abolish ICE.” The investigation is still ongoing, and key details about what led to the shooting have yet to be established. Instead of waiting for the facts, politicians are already using this incident to push for the elimination of a federal law enforcement agency responsible for immigration enforcement. Get the facts. Investigate the shooting. Hold anyone responsible accountable. But don’t pretend abolishing ICE is the only answer. — zach bitango (@ZachBitango) October 9, 2026

Αυξάνονται τα περιστατικά πυροβολισμών των πρακτόρων της ICE



Ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης έχουν εμπλακεί σε τουλάχιστον 24 περιστατικά πυροβολισμών από τότε που ο Τραμπ επανήλθε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, με την υπόσχεση να πραγματοποιήσει ρεκόρ απελάσεων στην ιστορία.

Τουλάχιστον έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτών των περιστατικών, εκ των οποίων τα δύο ήταν Αμερικανοί πολίτες, σύμφωνα με καταμέτρηση της εφημερίδας «The New York Times». Η δολοφονία της ποιήτριας και μητέρας Ρενέ Γκουντ και του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη οδήγησε σε μαζικές διαδηλώσεις κατά των μεταναστευτικών πολιτικών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τον Ιούλιο, δύο μετανάστες έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς που έριξαν πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης: ο Μεξικανός Λορένζο Σαλγκάδο Αραούχο στο Τέξας στις 7 Ιουλίου και ο Κολομβιανός Γιόχαν Σεμπαστιάν Ντουράν Γκερέρο στο Μέιν έξι ημέρες αργότερα. Τον περασμένο μήνα, στις 20 Σεπτεμβρίου, ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε τον Βενεζουελάνο Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρεζ, ο οποίος στη συνέχεια παρέμεινε 11 ημέρες με τη σφαίρα καρφωμένη στην πλάτη του.