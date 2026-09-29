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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στο μετρό της Νέας Υόρκης, όταν το σακίδιό του πιάστηκε στην πόρτα του συρμού την ώρα που προσπαθούσε να κατέβει σε σταθμό του Μπρούκλιν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:50 το απόγευμα της Δευτέρας 28.09.2026, σε ώρα αιχμής, στον σταθμό Utica Avenue στην Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία και μαρτυρίες, ο άνδρας κατέβαινε από συρμό που κινούνταν προς τα βόρεια, όταν το σακίδιό του εγκλωβίστηκε στις πόρτες του βαγονιού του μετρό.

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Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το τρένο άρχισε να κινείται, με αποτέλεσμα ο επιβάτης να παρασυρθεί.Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στο μετρό της Νέας Υόρκης, όταν το σακίδιό του πιάστηκε στην πόρτα του συρμού την ώρα που προσπαθούσε να κατέβει σε σταθμό του Μπρούκλιν. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:50 το απόγευμα της Δευτέρας, σε ώρα αιχμής, στον σταθμό Utica Avenue.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και μαρτυρίες, ο άνδρας κατέβαινε από συρμό που κινούνταν προς τα βόρεια, όταν το σακίδιό του εγκλωβίστηκε στις πόρτες. Λίγες στιγμές αργότερα το τρένο άρχισε να κινείται, με αποτέλεσμα ο επιβάτης να παρασυρθεί. Ο άνδρας τελικά έπεσε ανάμεσα στα βαγόνια και κατέληξε στις γραμμές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Διαπιστώθηκε νεκρός μέσα στον σταθμό. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ οι Αρχές δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ οι Αρχές δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.