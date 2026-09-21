Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τρεις σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό κλείνουν νωρίτερα από τις 21:40 έως την Πέμπτη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Τα δρομολόγια των συρμών περιορίζονται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο έως Αιγάλεω και Σύνταγμα έως Αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια των τεχνικών έργων.

Οι επιβάτες εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 που συνδέει τους σταθμούς Σύνταγμα και Αιγάλεω για τη διάρκεια των εργασιών.

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Από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μέχρι και τη Πέμπτη, τρεις σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό, θα ολοκληρώνουν τα δρομολόγιά τους νωρίτερα από το συνηθισμένο, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι».

Συγκεκριμένα, οι τεχνικές εργασίες συντελούνται τις νυχτερινές ώρες με αποτέλεσμα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός, Μοναστηράκι να κλείνουν από τις 21:40. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 του μετρό θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

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Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο

Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από την έναρξη των εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:

Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:

Δημοτικό Θέατρο → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:20

Αιγάλεω → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:34

Ελαιώνας → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:36

Κεραμεικός → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:39

Μοναστηράκι→ Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:41

Προς Δημοτικό Θέατρο:

Δουκίσσης Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30

Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49

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Μοναστηράκι→ Δημοτικό Θέατρο: 21:51

Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53

Ελαιώνας → Δημοτικό Θέατρο: 21:56

Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Αλλαγές ισχύουν και για τα δρομολόγια της Γραμμής 3 προς και από το Αεροδρόμιο.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την έναρξη των τεχνικών εργασιών είναι:

Δημοτικό Θέατρο → Αεροδρόμιο: 21:06

Αεροδρόμιο → Δημοτικό Θέατρο: 21:10

Μετά τις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από το Σύνταγμα, ενώ τα δρομολόγια από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στον ίδιο σταθμό.

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Οι αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38 και 23:14

Αεροδρόμιο → Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24

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Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω».

Η γραμμή θα συνδέει το Σύνταγμα με το Αιγάλεω και θα εξυπηρετεί τους σταθμούς που παραμένουν εκτός λειτουργίας λόγω των εργασιών.

Στην κατεύθυνση Σύνταγμα → Αιγάλεω, οι στάσεις είναι:

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«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»

«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ»

«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»

«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ»

«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ»

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Στην κατεύθυνση Αιγάλεω → Σύνταγμα, οι στάσεις είναι:

«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ»

«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ»

«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»

«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

Θυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αφορούν την Γραμμή 3 και θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Από την Παρασκευή και μετά το Μετρό θα ακολουθεί το καθιερωμένο πρόγραμμα.

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