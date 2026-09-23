Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων συζήτησε τις ζημιές σε κτήρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν από τη διέλευση του μετροπόντικα, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς σαφή χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης.

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας τόνισε την ανάγκη για άμεση διασφάλιση της στατικής επάρκειας των οικημάτων και την παροχή εγγυήσεων για την ασφάλεια των κατοίκων.

Ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό ανέφεραν ότι πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την εκτίμηση των ζημιών.

Αν και η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σύστημα παρακολούθησης δεν καταγράφει πλέον νέες μετακινήσεις εδάφους, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι απαιτείται αξιολόγηση για τις ήδη προκληθείσες βλάβες.

Η διαδικασία για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα παραμένει σε αναμονή, καθώς η ανάδοχος κοινοπραξία αναμένει την έγκριση της μεθοδολογίας της από την Ελληνικό Μετρό.

Οι παρεμβάσεις στα κτήρια θα καθοριστούν από τα τελικά πορίσματα των πραγματογνωμόνων, στοχεύοντας τόσο στην αποκατάσταση των ζημιών όσο και στην ενίσχυση της ασφάλειας των κατασκευών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε αναμονή των πραγματογνωμοσυνών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας παραμένει η υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη, που παρουσίασαν ρωγμές και προβλήματα από τη διέλευση του μετροπόντικα, με τον Δήμο Αθηναίων να ζητά άμεσα σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες αποκαταστάσεις.

Το ζήτημα συζητήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, παρουσία του υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών Νίκου Ταχιάου, εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, καθώς και κατοίκων της περιοχής.

Advertisement

Advertisement

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε λόγο για ένα διαρκώς εντεινόμενο «αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας» μεταξύ των κατοίκων, ζήτησε να ολοκληρωθούν άμεσα οι έλεγχοι σε όλα τα κτήρια που έχουν παρουσιάσει προβλήματα, επισημαίνοντας ότι ο δήμος δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα που έχει ζητήσει. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες τους στατικούς ελέγχους, τη στατική ενίσχυση όπου απαιτείται, τις δίκαιες αποκαταστάσεις, αλλά και τη δυνατότητα προσωρινής διαμονής σε άλλο χώρο, για όσους κατοίκους δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Δεν καταλαβαίνουμε πότε θα προχωρήσει η διαδικασία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι κάτοικοι χρειάζονται απαντήσεις για το αν μπορούν να κοιμηθούν με ασφάλεια στα σπίτια τους, πότε θα ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις και τι θα γίνει με τα κτήρια στα οποία απαιτείται απομάκρυνση των ενοίκων.

Ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, γνωστοποίησε ότι έχει δοθεί εντολή στην Ελληνικό Μετρό να ζητήσει από την ανάδοχο κοινοπραξία την επανάληψη, με ιδιαίτερη σχολαστικότητα, των απογραφών των κτηρίων στο κέντρο της Αθήνας, από όπου πρόκειται να διέλθει ο μετροπόντικας.

Ο κ. Ταχιάος αναγνώρισε ότι υπήρξαν αστοχίες από τη διέλευση του μετροπόντικα στην Κυψέλη, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ζητούμενο πλέον είναι η διαχείριση των πολυκατοικιών που έχουν επηρεαστεί.

Όπως εξήγησε, έχουν εντοπιστεί πέντε κτήρια πάνω από την ασπίδα του μετροπόντικα, ενώ ως ζώνη επιρροής εξετάζεται και περιοχή σε απόσταση περίπου 20 μέτρων πίσω από αυτήν. Για τα κτήρια αυτά, σύμφωνα με τον υφυπουργό, μπορεί να τεθεί ζήτημα αποκατάστασης, με το εύρος των παρεμβάσεων να καθορίζεται από τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως ανέφερε, και η ηλικία και η κατασκευαστική συμπεριφορά κάθε κτηρίου, καθώς διαφορετικά ανταποκρίνεται σε ένα τέτοιο γεγονός ένα κτήριο ηλικίας 100 ετών και διαφορετικά ένα νεότερο κτήριο.

Advertisement

Στόχος των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και η ενίσχυση της ασφάλειας και η ουσιαστική αναβάθμιση της συμπεριφοράς των κτηρίων.

Από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες από μηχανικούς του ΤΕΕ και ότι η εταιρεία αναμένει τις ενδιάμεσες εκθέσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τις περαιτέρω ενέργειες.

Όπως εξήγησε, οι μηχανικοί της αναδόχου κοινοπραξίας και της Ελληνικό Μετρό βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο και παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης. Παράλληλα, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της τα δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης, το οποίο λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο.

Advertisement

«Από τις μετρήσεις που έχουμε δεν προκύπτουν περαιτέρω προβλήματα που να προκαλούν ανησυχία», ανέφερε ο κ. Παπαχλιμίντζος, προσθέτοντας ότι η παρακολούθηση δεν περιορίζεται στις αυτοψίες, αλλά γίνεται μέσω μεγάλου αριθμού αυτοματοποιημένων και μη οργάνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση, η περιοχή παρακολουθείται σε 24ωρη βάση, με περίπου 700 όργανα και 2.000 αισθητήρες, τα δεδομένα των οποίων μεταδίδονται online στην Ελληνικό Μετρό.

Η επισήμανση ότι δεν καταγράφονται νέες μετακινήσεις προκάλεσε, ωστόσο, την παρέμβαση του τεχνικού συμβούλου και μηχανικού μεταλλείων-μεταλλουργού Δημήτρη Καλιαμπάκου.

Advertisement

Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι δεν παρατηρούνται νέες μετακινήσεις δεν σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε κατά το προηγούμενο διάστημα.

«Δεν είπαν όμως ότι οι μετακινήσεις που υπήρξαν είναι εκεί και δεν αλλάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το κρίσιμο ζήτημα πλέον είναι να διαπιστωθεί εάν οι υφιστάμενες μετακινήσεις είναι περιορισμένες και δεν απαιτούν παρέμβαση ή εάν είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να απαιτείται στατική ενίσχυση των κτηρίων.

Με άλλα λόγια, η σταθεροποίηση της κατάστασης δεν αναιρεί την ανάγκη αξιολόγησης των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί, με τις πραγματογνωμοσύνες να καλούνται να προσδιορίσουν την έκταση και το είδος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Advertisement

Παράλληλα με τους ελέγχους στα κτήρια, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα. Ο ανάδοχος έχει ήδη υποβάλει τη σχετική μεθοδολογία, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ελληνικό Μετρό.

Advertisement

Ο διευθυντής της αναδόχου κοινοπραξίας, Νικόλαος Σπηριδωνάκος, ανέφερε ότι από τον Μάιο έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες στα κτήρια και έχουν ζητηθεί ενδιάμεσες εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες για τα κτήρια που υποδείχθηκαν.

Όπως είπε, η ανάδοχος βρίσκεται πλέον σε φάση αναμονής των σχετικών ελέγχων και των παρατηρήσεων ή της έγκρισης επί της μεθοδολογίας επανεκκίνησης. Οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να συνδυαστούν με τα συμπεράσματα των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ασφαλή επανεκκίνηση του έργου.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, με βάση τα δεδομένα του συστήματος monitoring, δεν υπάρχουν αυτή την περίοδο ενδείξεις μετακινήσεων.

Advertisement

Την ανάγκη για συγκεκριμένες απαντήσεις ανέδειξε και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Ο τέως δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την εμφάνιση των προβλημάτων, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι και το Δημοτικό Συμβούλιο εξακολουθούν να ακούν «ερωτήματα και σενάρια», χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί μια ολοκληρωμένη απάντηση. Ζήτησε, ουσιαστικά, να υπάρξει σαφής ανάληψη ευθύνης και συγκεκριμένη διαβεβαίωση προς τους κατοίκους για την ασφάλεια των κατοικιών τους.