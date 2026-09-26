Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη Γραμμή 3 του Μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ελαιώνας – Μοναστηράκι.

Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40 από τις 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου και από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των συρμών θα περιοριστεί στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 που συνδέει τους σταθμούς Σύνταγμα και Αιγάλεω εξυπηρετώντας τους κλειστούς σταθμούς.

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Γραμμή 3 «Ελαιώνας – Μοναστηράκι» λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών θα ισχύσουν για το μετρό της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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Ειδικότερα, από αύριο Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν από το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:20,

από ΑΙΓΑΛΕΩ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:34,

από ΕΛΑΙΩΝΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:36,

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από ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:39,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:41,

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,

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από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:49,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:51,

από ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:53,

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από ΕΛΑΙΩΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:56.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:

Τελευταίοι συρμοί:

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και

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από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

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Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Σύνταγμα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Σύνταγμα. Αναλυτικά:

Αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 22:02, 22:38 και 23:14 από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον Σταθμό Αιγάλεω με τον σταθμό Σύνταγμα. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα- Στ. Μετρό Αιγάλεω:

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ.ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ), «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ).

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Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αιγάλεω – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με όνομα ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ), «ΣΤ.ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ).