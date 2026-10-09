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Η 23χρονη Νάθαλι Ραμίρεζ έχασε τη ζωή της από την πτώση, ενώ το παιδί τους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα επειδή απέρριψε την προσπάθεια συμφιλίωσής του μετά από προηγούμενο καβγά.

Ο 31χρονος αντιμετώπιζε στο παρελθόν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία κατά της 23χρονης, γεγονός που ερευνάται πλέον από τις αρμόδιες Αρχές.

Η εμφάνιση του κατηγορουμένου στο δικαστήριο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το συγκεντρωμένο πλήθος λόγω της συμπεριφοράς του.

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Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ στη Νέα Υόρκη ερευνούν οι αμερικανικές Αρχές, μετά τον θάνατο μιας 23χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να έπεσε στο κενό από τον 15ο όροφο κτιρίου μαζί με το μόλις πέντε μηνών μωρό της. Για τη δολοφονία της Νάθαλι Ραμίρεζ κατηγορείται ο 31χρονος εν διαστάσει σύντροφός της, Άνχελ Καράσκο, ο οποίος συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η New York Post, ο Καράσκο πήγε στο διαμέρισμα της 23χρονης κρατώντας λουλούδια, σε μια προσπάθεια να συμφιλιωθούν έπειτα από προηγούμενο καβγά. Όταν εκείνη φέρεται να απέρριψε την πρότασή του, ο 31χρονος εξοργίστηκε και, σύμφωνα με τις κατηγορίες, την έσπρωξε από το μπαλκόνι μαζί με το παιδί τους.

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Η νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της από την πτώση, ενώ ο γιος τους, Άνχελ Νοβάλτι Καράσκο-Ραμίρεζ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Συνελήφθη ο 31χρονος – Προκάλεσε αντιδράσεις η εμφάνισή του στο δικαστήριο

Ο Καράσκο συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό, ενώ τα λουλούδια που φέρεται να είχε φέρει για τη συμφιλίωση έμειναν πίσω στο διαμέρισμα.

Την Πέμπτη οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post, εμφανίστηκε να χαμογελά, την ώρα που συγκεντρωμένοι πολίτες τού φώναζαν «δειλέ» και «ελπίζω να σε σκοτώσουν στη φυλακή».

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της υπόθεσης, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού, καθώς ο 31χρονος είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για περιστατικά βίας σε βάρος της Ραμίρεζ.

On Thursday afternoon, Angel Carrasco, accused of fatally shoving his ex-girlfriend from a Bronx balcony, was walked out of the police precinct and seemingly smiled as a large crowd jeered him. More: https://t.co/EaOcvej7zD https://t.co/5ymfK18NGf — Eyewitness News (@ABC7NY) October 8, 2026

Οι προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Καράσκο είχε αντιμετωπίσει δύο κατηγορίες για περιστατικά σε βάρος της 23χρονης μέσα στο 2026.

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Στις 5 Ιανουαρίου τού απαγγέλθηκε κατηγορία για επίθεση τρίτου βαθμού, καθώς φέρεται να χαστούκισε τη Ραμίρεζ και να της προκάλεσε μώλωπες, όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε επειδή συνομιλούσε με πρώην σύντροφό του.

Τρεις ημέρες αργότερα, κατηγορήθηκε για ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να εισέβαλε στο διαμέρισμα της νεαρής γυναίκας και να την περίμενε εκεί.

Παράλληλα, στο ποινικό του ιστορικό περιλαμβάνονται δύο ακόμη συλλήψεις το 2016, μία για ψευδή δήλωση ταυτότητας και μία για κατοχή μαριχουάνας.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και τα μέτρα που λαμβάνονται όταν έχουν προηγηθεί καταγγελίες σε βάρος ενός συντρόφου. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην κατάσταση της υγείας του πέντε μηνών βρέφους, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στην πτώση.